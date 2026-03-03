Antelo señala a Santiago Abascal: "La decisión de cesarme es suya, todo lo demás es fuego de artificio"

Archivo - El expresidente de Vox en la Región de Murcia, José Ángel Antelo - EDU BOTELLA/EUROPA PRESS - Archivo

CARTAGENA (MURCIA), 3 (EUROPA PRESS)

El expresidente de Vox en la Región de Murcia, José Ángel Antelo, ha afirmado este martes que la decisión de cesarlo como líder provincial del partido fue de Santiago Abascal. "Todo lo demás es fuego de artificio y buscar el relato donde no se puede buscar", ha sostenido.

A preguntas de los medios de comunicación en una rueda de prensa en la Asamblea, Antelo ha lamentado no haber recibido "ni una llamada" del líder nacional tras 7 años de trayectoria compartida en el Comité Ejecutivo Nacional y a pesar de que su "lealtad" hacia Abascal ha sido "incuestionable".

En este sentido, ha explicado que la dirección de Vox le instó a presentar su dimisión voluntaria, opción que rechazó por una cuestión de principios. "Se me pasó por la cabeza que cómo iba a dimitir yo, cuando sigue sin dimitir Pedro Sánchez y quien les habla no ha hecho absolutamente nada salvo trabajar cada día por la Región de Murcia", ha argumentado.

El exlíder regional ha sido crítico con las formas empleadas por la cúpula de Vox, calificando las decisiones de "injustas, arbitrarias y basadas en el sectarismo", dentro de "un patrón" por el que, según ha dicho, "aquella persona que medio destaca o es conocida en su lugar, acaba fuera del partido con malas artes".

En este sentido, ha insistido en que "la lealtad es de ida y vuelta y la sumisión es otra cosa". "Quien les habla jamás será sumiso, me tienen que matar para ello", ha señalado el político.

Antelo ha insistido, horas antes de ser relevado en la portavocía del grupo parlamentario Vox, cargo que ha recaído en Rubén Martínez Alpañez, en que no va "a dejar tirados a los ciudadanos de la Región de Murcia porque no se lo merecen y porque a muchos les involucré yo en el proyecto".

Asimismo, ha contrapuesto su situación personal con la de quienes han ejecutado su relevo, asegurando que él duerme "muy tranquilo" mientras que aquellos con la "conciencia intranquila" por actuar con "poca democracia interna" son quienes deben dar las explicaciones ante la ciudadanía.