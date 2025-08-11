Antelo (Vox) afea a obispos que no se pronuncien sobre "ataques yihadistas a cristianos" o políticas de género

Archivo - El presidente provincial de Vox en la Región de Murcia, José Ángel Antelo - DANIEL SABIOTE (VOX) - Archivo

MURCIA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox en la Región de Murcia, José Ángel Antelo, ha afeado a la Conferencia Episcopal que no se pronuncie sobre políticas de género "que desdibujan a la mujer" o "los ataques yihadistas a cristianos en África", y ha defendido que en los espacios públicos "se defienda nuestra cultura, nuestra civilización cristiana".

En declaraciones a Antena 3, recogidas por Europa Press, Antelo ha defendido al líder nacional de su partido, Santiago Abascal, quien criticó el "silencio" de una parte de la "jerarquía eclesiástica" con el Gobierno de Pedro Sánchez por su política migratoria y de género.

"Esa reflexión la compartimos muchos españoles, incluso personas de la Iglesia", ha afirmado el dirigente de Vox, que ha insistido en que la moción aprobada en Jumilla no está relacionada con la libertad religiosa porque "cada persona puede rezar y amar a quien considere oportuno, faltaría más".

En este sentido, ha indicado que el objetivo de su formación política es que en los espacios públicos "se defienda nuestra cultura y nuestra forma de vivir y de ser", y ha expresado su "preocupación" por "el islamismo radical que cada vez avanza más" ante el "silencio" del "bipartidismo", al que ha acusado de "esa llegada masiva de la inmigración ilegal".

"Hay un silencio atroz sobre, por ejemplo, los ataques yihadistas a los cristianos en África. De eso tampoco hemos visto a la Conferencia Episcopal pronunciarse mucho, ni siquiera sobre las políticas de género que desdibujan a la mujer", ha comentado.

Antelo ha afirmado que en España "ocurre la ablación de mujeres y hay matrimonios forzosos". "También hay zonas en las que las mujeres no pueden ir tranquilas por la calle, los homosexuales tampoco están tranquilos", ha dicho, para remarcar que la Policía Nacional "rastrea las redes sociales en la Región, uno de los lugares con mayor captación de yihadista de toda Europa".

Ha querido dejar claro que su postura no es contraria a la inmigración legal que viajó hasta España para "adaptarse a nuestra cultura y nuestra forma de vivir", renunciando a "imponer su pensamiento religioso o ideológico en contra de las libertades democráticas".

"Si vienes a contribuir, a generar empleo y riqueza, a engrandecer España, eres bienvenido, pero si no es así, yo lo siento pero no te vamos a querer en nuestro país", ha enfatizado Antelo.

Preguntado sobre la impugnación del Gobierno a la moción aprobada en Jumilla, Antelo ha precisado que el PSOE "siempre va en contra del sentido común" mientras que su partido lo defiende, como demuestra, según sus palabras, su salida de los gobiernos autonómicos "porque no queríamos colaborar con la inmigración ilegal y su financiación".

"En la Región de Murcia, gracias a Vox, se cierra un centro de menas, se ponen convenios para devolverlos a sus países de origen, se pone dinero para devolver a esa inmigración que en muchos casos ha sido engañada por las diferentes mafias", ha apostillado.

Del mismo modo, ha subrayado que su partido no vincula inmigración con delincuencia, sino que asevera que "la inmigración ilegal masiva, allí donde se da, aumenta la delincuencia", por lo que ha señalado que, en caso de gobernar, Vox deportará a los inmigrantes en situación irregular y a aquellos legales que "vienen a delinquir con delitos horrendos".

Asimismo, se ha preguntado "por qué no hay un referéndum sobre el tema de inmigración en España" y se ha mostrado "segurísimo" de que "el apoyo sería muy mayoritario de la sociedad española, incluso en la izquierda, con los postulados de Vox".

Respecto al reparto de menores extranjeros no acompañados, el líder de Vox en Murcia ha comentado que el primer paso debería ser verificar su edad. "La inmensa mayoría de los menores que llegan a España no vienen de ningún país en guerra", ha matizado Antelo, que ha apostado por "devolver" a estas personas "con sus padres".

En el caso concreto de los menores que provienen de países donde tiene lugar un conflicto bélico y son demandantes de asilo, ha comentado que eso "lleva un procedimiento" diferente.