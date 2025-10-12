Antelo (Vox) exige más medios para la Guardia Civil en el Día de la Hispanidad

El presidente de VOX en la Región de Murcia, José Ángel Antelo, ha atendido este domingo a los medios de comunicación tras el acto castrense celebrado con motivo de la festividad de la Virgen del Pilar - VOX

MURCIA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de VOX en la Región de Murcia, José Ángel Antelo, ha atendido este domingo a los medios de comunicación tras el acto castrense celebrado con motivo de la festividad de la Virgen del Pilar, patrona de la Guardia Civil, coincidiendo también con el Día de la Fiesta Nacional y el Día de la Hispanidad.

Antelo ha expresado su satisfacción por acompañar a la Guardia Civil "el día de su Patrona, el día de España y de la Hispanidad, una fecha que conmemora el mayor hecho de hermanamiento entre pueblos de la historia, donde allí donde fueron los españoles se creó una civilización, se levantaron iglesias, universidades y ciudades".

En este sentido, ha subrayado que "tenemos mucho por lo que alegrarnos y absolutamente nada de lo que arrepentirnos". A renglón seguido, el líder de VOX en la Región ha aprovechado la ocasión para reivindicar más medios para la Guardia Civil, recordando que "la Guardia Civil en la Región es la que cuenta con menos dotación de personal por habitante de toda España".

"Esto es una irresponsabilidad enorme, tanto de Pedro Sánchez como de su delegado del Gobierno en la Región de Murcia", ha afirmado. Asimismo, Antelo ha criticado duramente el discurso del delegado del Gobierno, "que ha venido hoy a hablar de odio cuando no hay mayor odio que el del PSOE hacia la Región de Murcia".

En la misma línea, ha añadido que "tampoco hay mayor odio que el que puede tener un socialista hacia la UCO, porque está investigando todas y cada una de sus corrupciones". El presidente de VOX en la Región también ha reiterado el compromiso del partido con la defensa de las fronteras y la seguridad nacional, asegurando que "desde VOX vamos a cerrar todos los centros de inmigrantes ilegales".

"Los menores serán devueltos a su país con sus padres y en su ambiente cultural. Si sus padres no los quieren, deberán ser los países de origen, con sus servicios sociales, quienes los atiendan", ha explicado.

En cuanto a los inmigrantes que cometen delitos, Antelo ha sido tajante: "A los inmigrantes legales que entran en nuestro país y cometen delitos, en algunos casos horrendos, también los vamos a deportar. Y a aquellos que piensan que una mujer debe ir cuatro pasos por detrás de un hombre o que se puede agredir a un homosexual por serlo, también los vamos a deportar".

Finalmente, ha lamentado que "el delegado del Gobierno, que debería velar por la seguridad, haga un alegato en favor de la inmigración ilegal y la delincuencia, y encima pretenda convencernos de que la Región es una de las más seguras". "Se ve que no ve los telediarios, ni los informes, y que vive en un búnker, con escolta y coche oficial", ha concluido.