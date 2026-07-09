Antonia Baeza, elegida nueva defensora universitaria de la Universidad de Murcia

Antonia Baeza, nueva defensora universitaria de la Universidad de Murcia - UMU

MURCIA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Murcia ha elegido a la profesora titular de Ingeniería Química Antonia Baeza como nueva responsable de la Defensoría Universitaria. Baeza obtuvo el respaldo mayoritario del Claustro en su última sesión, lo que le permitirá desempeñar el cargo durante los próximos seis años.

Tras su elección, la nueva defensora universitaria ha agradecido la confianza depositada en su candidatura y ha asegurado que afronta esta nueva responsabilidad "con decisión y fortaleza aunque siendo plenamente consciente de los retos que afronta la institución en un contexto marcado por profundos cambios sociales", han informado desde la institución académica.

Baeza ha señalado que su proyecto se articula en torno a cinco grandes compromisos. El primero de ellos es consolidar una Defensoría cercana, accesible para toda la comunidad universitaria y en la que "cualquier persona pueda acudir con confianza, sin temor y con la certeza de que encontrará apoyo y escucha".

El segundo compromiso pasa por reforzar una Defensoría protectora e independiente, capaz de velar por los derechos de toda la comunidad universitaria y prestar una atención especial a las personas más vulnerables.

Asimismo, apuesta por fortalecer el papel mediador de la Defensoría, potenciando la prevención y la resolución dialogada de los conflictos antes de que estos se agraven. Como cuarto eje de actuación, propone una Defensoría preventiva, para lo que impulsará la creación de comités consultivos con estudiantes y personal técnico, de gestión, administración y servicios para detectar de forma temprana las problemáticas emergentes, generar espacios de reflexión compartida y evitar que los conflictos lleguen a producirse.

Por último, plantea una Defensoría transformadora, en la que las propuestas de mejora nazcan del consenso con los distintos colectivos universitarios y contribuyan a mejorar el funcionamiento de la Universidad de Murcia y fortalecer su calidad institucional.

La nueva defensora universitaria afronta esta etapa tras haber ejercido durante tres años y medio como defensora universitaria adjunta, una experiencia que le ha permitido conocer de primera mano las nuevas problemáticas que afectan a la comunidad universitaria, entre ellas los cambios en los sistemas de evaluación, el impacto de la inteligencia artificial en la docencia o el aumento del absentismo estudiantil.

Baeza ha destacado también la importancia del trabajo desarrollado por la Red Nacional de Defensorías Universitarias como referencia para abordar muchos de estos desafíos.

Además de su trayectoria académica como profesora titular de Ingeniería Química, Antonia Baeza cuenta con una amplia experiencia en representación universitaria. Fue delegada de curso y de facultad, miembro del Consejo de Representantes durante su etapa como estudiante; trabajó durante cuatro años en la Comisión Europea y también ha desempeñado responsabilidades como representante sindical.

Un recorrido que, según explica, le ha permitido conocer las diferentes sensibilidades y necesidades de la comunidad universitaria desde múltiples perspectivas. "Esa experiencia me ha convencido de que puedo desempeñar bien esta responsabilidad porque me gusta ayudar a las personas", ha señalado la nueva defensora universitaria, que inicia ahora un mandato de seis años con el objetivo de fortalecer el diálogo, la mediación y la protección de los derechos de toda la comunidad universitaria.