Apagan un conato de incendio forestal declarado junto a la loma de La Tella, en Jumilla

Imagen tomada desde el helicóptero MU020 a su llegada al lugar - 1-1-2

JUMILLA (MURCIA), 9 (EUROPA PRESS)

El operativo adscrito al Plan Infomur, de lucha contra los incendios forestales en la Región de Murcia, ha sido movilizado este martes para apagar un conato de incendio forestal declarado junto a la loma de La Tella, en el término municipal de Jumilla.

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Región de Murcia ha recibido, a las 11.01 horas, el aviso del 1-1-2 de Castilla-La Mancha, donde se había recibido una llamada comunicando el incendio, según han informaron fuentes del 1-1-2.

Al lugar han acudido agentes medioambientales, que confirmaron la existencia del mismo y su ubicación, así como sus pequeñas dimensiones y avance lento.

Hasta allí se han movilizado agentes medioambientales Bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia, un helicóptero MU020 con un técnico de extinción y brigada forestal helitransportada y una brigada forestal terrestre

Una hora después se ha dado por estabilizado. Ha afectado a menos de 1.000 metros cuadrados de terreno arbolado.