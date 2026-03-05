El aparcamiento de Verónicas, plenamente accesible tras la puesta en marcha del ascensor

El concejal de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz - AYUNTAMIENTO MURCIA

MURCIA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El aparcamiento de Verónicas cuenta desde este jueves con accesibilidad plena tras la puesta en marcha de su nuevo ascensor, una actuación que elimina las barreras arquitectónicas existentes hasta ahora y permite acceder de forma accesible a las dos plantas del subterráneo.

El concejal de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz, ha señalado que con esta actuación, el Consistorio sigue mejorando la red de aparcamientos de gestión municipal para lograr que sea "plenamente accesible, más cómodo y un aliado del comercio de proximidad, al ofrecer alternativas de estacionamiento a precios asequibles".

El Ayuntamiento de Murcia continúa avanzando en la mejora de este estacionamiento situado en el Plano de San Francisco, en el que se ha iniciado también la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos, lo que permitirá a los usuarios recargar sus vehículos mientras permanecen estacionados, reforzando así su apuesta por la sostenibilidad.

La puesta en funcionamiento del nuevo ascensor permite conectar las dos plantas del subterráneo con la superficie de forma accesible, eliminando barreras arquitectónicas y facilitando el uso del aparcamiento a todos los ciudadanos, según informa el Consistorio.

Con esta actuación se facilita el uso de este estacionamiento por personas con movilidad reducida, que cuentan con plazas reservadas en el estacionamiento y que ahora disponen de un acceso plenamente adaptado desde el aparcamiento hasta la superficie.

Este ascensor dará también respuesta a las necesidades de los clientes del Mercado de Verónicas, situado junto al estacionamiento, ya que podrán acudir a realizar sus compras con carros sin tener que cargar peso hasta su vehículo

Esta mejora se suma a las actuaciones acometidas tras la remunicipalización del aparcamiento, entre las que se encuentran la ampliación del tamaño de las plazas para adaptarlas a las dimensiones actuales de los vehículos, la modernización de los sistemas de acceso y pago o el refuerzo de la seguridad mediante nuevos sistemas de videovigilancia.

De forma paralela, el Ayuntamiento ha comenzado la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos, que permitirán próximamente a los usuarios de este tipo de vehículos recargar sus coches mientras permanecen estacionados.

Con esta medida se mejora también el servicio prestado a quienes utilizan vehículos eléctricos, que cuentan con plazas reservadas en el aparcamiento y que podrán realizar la recarga de sus vehículos durante el tiempo que permanezcan en el subterráneo.

La incorporación de esta infraestructura contribuirá a fomentar una movilidad más sostenible, adaptando el aparcamiento a las nuevas necesidades de los ciudadanos.

El aparcamiento de Verónicas continúa consolidándose como un elemento clave para dinamizar la actividad económica del entorno, especialmente del Mercado de Verónicas, situado junto al subterráneo.

Actualmente, el estacionamiento registra una ocupación cercana al 80% durante el día, lo que refleja la buena acogida de las medidas impulsadas tras su remunicipalización.

En este sentido, el aparcamiento cuenta además con bonos específicos para comerciantes del Mercado de Verónicas, lo que facilita su actividad diaria y refuerza su papel como aliado del comercio de proximidad, así como para trabajadores y residentes.

Gracias a su ubicación estratégica junto a la plaza de abastos y en uno de los principales accesos al centro de la ciudad, el estacionamiento se consolida como una alternativa cómoda y funcional para quienes acuden a Murcia a realizar compras, disfrutar de su oferta gastronómica o realizar gestiones administrativas.

La remunicipalización del aparcamiento permitió aplicar una importante rebaja en sus tarifas, situándolo como una alternativa competitiva para estacionar en el centro de la ciudad.

El subterráneo cuenta con 350 plazas y ofrece un precio de 3 céntimos por minuto, lo que supone 1,80 euros la hora y un máximo de 9 euros al día.

Estas tarifas facilitan el acceso al centro de Murcia y permiten a murcianos y visitantes acudir a realizar sus compras en el Mercado de Verónicas, disfrutar de la oferta comercial, cultural y gastronómica de la ciudad, realizar gestiones o conocer los atractivos del casco histórico.