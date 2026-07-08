APC, UPCT y UMU convierten la investigación en soluciones ambientales para el Puerto de Cartagena

El presidente de la APC, Pedro Pablo Hernández, y los rectores de la UPCT y la UMU, Mathieu Kessler y Samuel Baixauli, tras suscribir los nuevos contrtaos de investigación - UPCT

CARTAGENA (MURCIA), 8 (EUROPA PRESS)

La Autoridad Portuaria de Cartagena (APC), la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) y la Universidad de Murcia (UMU) han formalizado este miércoles tres nuevos contratos de investigación que permitirán desarrollar soluciones innovadoras para afrontar algunos de los principales retos ambientales del entorno portuario.

Los proyectos se desarrollan en el marco de la Cátedra Interuniversitaria de Medio Ambiente Autoridad Portuaria de Cartagena-Campus Mare Nostrum, una iniciativa que desde hace una década une a las tres instituciones con un objetivo de convertir el conocimiento científico en una herramienta para proteger el entorno, mejorar la gestión ambiental del Puerto de Cartagena y anticiparse a los desafíos del futuro.

La firma, que se ha materializado este miércoles en el edificio histórico del Pañol de la UPCT, entre el presidente de la APC, Pedro Pablo Hernández, y los rectores de las dos universidades públicas de la Región, Mathieu Kessler y Samuel Baixauli, llega, además, en un año simbólico, ya que el próximo octubre la Cátedra celebrará su décimo aniversario.

"Diez años durante los que ha consolidado un modelo de colaboración estable entre universidad y administración, impulsando cerca de una treintena de proyectos de investigación aplicada centrados en la biodiversidad, la calidad ambiental, la contaminación marina, la conservación de hábitats o el desarrollo de nuevas tecnologías al servicio de la sostenibilidad portuaria", ha indicado la APC.

Los tres proyectos seleccionados en la convocatoria de 2025, que responden a necesidades concretas de la gestión ambiental del Puerto y aportarán nuevas herramientas para mejorar la toma de decisiones, suponen una financiación de 45.000 euros --15.000 euros por proyecto--.

ROBOT TERRESTRE

El sistema robótico terrestre de bajo coste para la monitorización ambiental es el proyecto que desarrolla un equipo dirigido por Nieves Pavón e integrado por Juan Antonio López, Jesús Damián Blasco y Jorge Juan Feliú.

El objetivo es la "recolección autónoma y sistemática de datos ambientales mediante una solución innovadora, escalable y adaptable a las condiciones del puerto", según han explicado estos profesores de la Escuela de Ingeniería Industrial, que esperan realizar los primeros ensayos con el prototipo en octubre.

Será un robot móvil terrestre equipado con sensores de bajo coste para medir variables como temperatura, humedad, niveles de ruido y calidad del aire, midiendo partículas y gases. Además, incorporará un módulo de visión por computador para la detección y clasificación básica de residuos sólidos visibles.

Los datos recogidos se integrarán en una web que permitirá su visualización en tiempo real y la generación automática de informes para los gestores portuarios. De esta forma, el sistema permitirá identificar focos de acumulación de residuos, optimizar tareas de limpieza y facilitar la toma de decisiones basada en datos.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

El proyecto de RSC combina investigación, formación y participación social dirigida tanto a la APC como a las empresas que operan en el Puerto y al conjunto de la sociedad a través de la creación de una plataforma educativa de divulgación, formación y sensibilización con recursos en línea y fichas informativas sobre la Red Natura 2000.

Su investigador responsable, Djamil Tony Kahale Carrillo, espera que el curso de sensibilización para las empresas pueda comenzar en el último trimestre del año.

PRESERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD

La tercera investigación, liderada por el investigador de la UMU Pedro Marín Carrillo, estudia la presencia de contaminantes emergentes, analizando las vías de entrada de residuos farmacológicos al medio marino y utilizando aves marinas y otras especies residentes como indicadores ambientales para conocer mejor su impacto y favorecer el diseño de medidas preventivas que contribuyan a preservar la biodiversidad del entorno portuario.

La Cátedra de Medio Ambiente Autoridad Portuaria de Cartagena-Campus Mare Nostrum, creada en 2015, financia cada año con 15.000 euros tres proyectos de investigadores de la Universidad de Murcia o de la Politécnica con un plazo de ejecución de doce meses.

También premia con 1.000 y 1.500 euros respectivamente a los mejores trabajos fin de grado y fin de máster de estudiantes de la UPCT o la UMU con temáticas relacionadas con las líneas de interés de la Cátedra.

Este año ha sido premiado el TFM de una alumna de la Politécnica de Cartagena que halló más plásticos en aguas residuales tras el Carnaval.

Fruto de esta alianza, este año se han puesto en marcha nuevas iniciativas formativas como la Microcredencial Universitaria de Formación Específica en Operaciones Portuarias Sostenibles, promovida por la APC y la UPCT para formar a profesionales en ámbitos como las operaciones portuarias, el control ambiental, la descarbonización, la economía circular o la digitalización.

El presidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena, Pedro Pablo Hernández, ha destacado que "un puerto competitivo también debe conocer mejor su entorno para protegerlo. Investigamos para tomar decisiones basadas en evidencias y gestionar un puerto cada vez más innovador y sostenible. La colaboración con la Universidad forma parte de nuestra manera de trabajar desde hace diez años a través de la Cátedra".

Asimismo, ha recordado que "tras más de dos décadas de compromiso ambiental, el Puerto de Cartagena es hoy un referente europeo en sostenibilidad y el primer puerto del mundo integrado en la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza".

Por su parte, el rector de la Politécnica, Mathieu Kessler, ha adelantado que "esta Cátedra es un ejemplo de transferencia de conocimiento, que se suma a otras colaboraciones con el Puerto, como el curso de verano Gestión ambiental y conservación de la biodiversidad en el Puerto de Cartagena, que empieza dentro de dos semanas, coordinado por la jefa de división de sostenibilidad de la APC, con especialistas de la APC e investigadores de la UPCT y de la Universidad de Murcia".

El rector de la UMU ha destacado que "los proyectos que se impulsan desde la Cátedra son un ejemplo del valor de la investigación aplicada para abordar retos globales de sostenibilidad ambiental. Estos proyectos consolidan a las universidades públicas como eje fundamental en la cooperación interinstitucional para la investigación, transferencia e innovación en la Región de Murcia".