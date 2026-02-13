Aplazado el desfile de Carnaval de Mayores en Cartagena por los fuertes vientos

CARTAGENA (MURCIA), 13 (EUROPA PRESS)

El Carnaval de Mayores de Cartagena que iba a tener lugar este viernes, a partir de las 17.00 horas, en la carpa instalada en la explanada del puerto, ha sido aplazado al próximo lunes debido a la previsión de fuertes vientos, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

La decisión ha sido adoptada por el área de Festejos, Descentralización y Mayores, en coordinación con los servicios municipales de seguridad y emergencias, ante las previsiones meteorológicas adversas y los avisos emitidos.

La tradicional fiesta, en la que participan centenares de personas de clubes y asociaciones de mayores del municipio con comparsas, chirigotas, música y baile, se celebrará este lunes, 16 de febrero, a partir de las 16.00 horas.