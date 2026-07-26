La aplicación 'TuMurcia' incorpora un mapa de refugios climáticos en Murcia para hacer frente a las altas temperaturas

Mapa de refugios climáticos en Murcia para hacer frente a las altas temperaturas - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia ha incorporado a la aplicación municipal 'TuMurcia' un mapa de refugios climáticos que permite a los vecinos localizar de forma rápida y sencilla los espacios públicos donde resguardarse durante los episodios de calor, especialmente en los meses de verano.

La nueva funcionalidad reúne en un único mapa los puntos de la ciudad acondicionados como refugio frente a las altas temperaturas: edificios municipales climatizados, bibliotecas, museos y centros culturales, así como jardines y espacios verdes con sombra natural y zonas con láminas de agua y fuentes.

Cada punto muestra su ubicación exacta, el tipo de refugio, los horarios de apertura y su nivel de accesibilidad, para que cada persona pueda elegir el más cercano y adecuado a sus necesidades.

Toda esta información se integra en la Plataforma de Ciudad Inteligente del Ayuntamiento, donde los servicios municipales mantienen actualizados los datos de cada recurso.

De este modo, cualquier cambio en los horarios o en la disponibilidad de un espacio se refleja de forma inmediata en la aplicación, garantizando que el ciudadano consulte en todo momento información verídica y actualizada al instante.

El concejal de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén, ha destacado que "la tecnología tiene que ayudarnos a cuidar de las personas y con este mapa de refugios climáticos ponemos en la mano de cada vecino la información que necesita para protegerse, saber a dónde acudir y hacerlo con datos fiables y actualizados en tiempo real".

La incorporación de los refugios climáticos a TuMurcia complementa el conjunto de actuaciones que el Ayuntamiento desarrolla para adaptar la ciudad al calor y proteger a los vecinos durante los episodios de altas temperaturas.

La principal de ellas es el Plan Foresta, que ya ha permitido plantar más de 37.000 árboles en el municipio para ampliar las zonas de sombra y reducir la temperatura urbana, y que incluye entre sus líneas de trabajo la iniciativa Esperas Verdes, destinada a convertir en pequeños refugios climáticos los puntos donde los ciudadanos permanecen a la espera como son paradas de autobús y tranvía, pasos de peatones y accesos a servicios públicos, mediante la plantación estratégica de arbolado de sombra que reduce la sensación térmica en los desplazamientos diarios.

Asimismo, el consistorio ha reducido esta misma semana el tiempo de espera de los peatones en cerca de medio centenar de semáforos de la ciudad, una medida adoptada en el marco del nuevo comité técnico municipal frente a situaciones meteorológicas adversas, con el fin de minimizar el tiempo de exposición al sol en los cruces durante los episodios de calor extremo.

Con esta nueva funcionalidad, el Ayuntamiento continúa ampliando los servicios digitales de 'TuMurcia', que cuenta ya con más de 80.000 descargas, e incorpora la tecnología de guiado NaviLens para personas con discapacidad visual, reforzando la accesibilidad y la reducción de la brecha digital.