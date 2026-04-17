La app Alertcops permite la rápida detención de un hombre por violencia de género en Murcia

App Alertcops - POLICÍA NACIONAL

MURCIA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han procedido a la detención de un varón como presunto autor de los delitos de quebrantamiento de condena y amenazas, tras acceder al domicilio de su ex mujer sobre la que tenía en vigor una orden de alejamiento, amenazarla y generar una situación de grave riesgo para su integridad física.

La victima activó una alerta policial a través de la aplicación Alertcops que permitió la comunicación inmediata con la Sala CIMACC 091 de la Jefatura Superior de Policía de la Región de Murcia, con la que envió un aviso geolocalizado en tiempo real informando de una posible situación de peligro. Varias patrullas de la Policía Nacional se desplazaron permitiendo la detención inmediata del varón implicado en los hechos, según han informado desde el Cuerpo.

ALERTCOPS

Alertcops se trata de una aplicación móvil gratuita impulsada por el Ministerio del Interior que permite a los ciudadanos comunicarse de forma rápida, sencilla y eficaz con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en casos de emergencia.

La aplicación Alertcops posibilita la comunicación bidireccional entre víctima y Policía mediante un sistema de chat seguro que permite ampliar información del suceso y mantener el seguimiento del incidente hasta la llegada de las patrullas. Este tipo de interacción resultada especialmente relevante en situaciones donde la víctima no puede realizar una llamada convencional.

Entre sus principales funcionalidades destaca el botón SOS diseñado para situaciones de riesgo grave que activa una alerta prioritaria y permite compartir automáticamente la ubicación del usuario.

Alertcops se ha consolidado como una herramienta clave para mejorar la respuesta ante situaciones de emergencia facilitando la colaboración directa entre la ciudadanía y los servicios policiales, con la posibilidad de enviar alertas geolocalizadas en tiempo real acompañadas de imágenes o videos.

Para consultar más información pueden acceder a través de la página www.alertcops.es