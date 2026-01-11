La app 'Tu Murcia' permite consultar la programación de los teatros y auditorios municipales y adquirir entradas

La app de Ayuntamiento electrónico Tu Murcia - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

La app de Ayuntamiento electrónico 'Tu Murcia' amplía las funcionalidades que pone a disposición de sus usuarios con una nueva herramienta que permite consultar la programación de los teatro y auditorios municipales, además de adquirir entradas para los eventos que en ellos se programan.

De este modo, el menú 'Tus eventos' incluye ahora la posibilidad de acceder de manera directa a la programación del Teatro Romea, el Teatro Circo, el Teatro Bernal y los auditorios municipales, así como al parque zoológico municipal Terra Natura. Además, los usuarios pueden ya adquirir sus entradas para los eventos programados, como conciertos, obras de teatro, monólogos, eventos infantiles o el acceso al parque zoológico municipal, de manera segura a través de esta nueva funcionalidad.

"Hemos puesto en marcha el Ayuntamiento electrónico, en el que, a las opciones que daba la administración electrónica para realizar trámites, añadimos un concepto transversal e integral que incluye todo: información en tiempo real, agenda cultural y de ocio, consultas o participación ciudadana. Ahora, gracias al control biométrico y los más altos estándares de seguridad digital, los usuarios de Tu Murcia pueden no solo realizar todos los trámites administrativos de manera segura, sino adquirir entradas para acudir a los eventos culturales que se llevan a cabo en los teatros y los auditorios municipales", ha remarcado el teniente de alcalde de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén.

Así, ha recordado Guillén, "Tu Murcia es una herramienta viva, en constante evolución, que incorpora nuevas funcionalidades para adaptarse a las necesidades reales de los murcianos. La tecnología nos permite ofrecer servicios personalizados, accesibles y útiles, y poner en valor los recursos urbanos para construir un municipio más inclusivo, digital y conectado".

Además, la app hace una importante apuesta por la accesibilidad digital e incorpora funcionalidades avanzadas que garantizan que cualquier persona pueda utilizarla en igualdad de condiciones. Entre estas mejoras se incluyen navegación mediante VoiceOver, control por voz, ampliación de textos, interfaz oscura, mejoras de contraste y sistemas que evitan que la información dependa únicamente del color.

A su vez, la integración de la herramienta BeMyVega añade una capa de accesibilidad personalizada tanto en la app como en los portales municipales, con perfiles específicos adaptados a dislexia, TDAH, epilepsia, dificultades de aprendizaje o distintos tipos de daltonismo.

"Esta plataforma no solo simplifica la relación administrativa con el Ayuntamiento, sino que acerca la información, los servicios y la vida del municipio a la ciudadanía, reforzando un modelo de ciudad inteligente centrado en las personas y en la mejora tangible de su día a día", ha concluido Guillén.