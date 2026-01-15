Aprobadas las bases y la convocatoria de las oposiciones a maestros que se celebrarán este año

Archivo - Opositores realizando su examen - CARM - Archivo

MURCIA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno, a propuesta del consejero de Educación y Formación Profesional, ha aprobado las bases reguladoras y la convocatoria de los procedimientos selectivos para el cuerpo de Maestros, que se celebrará este año con 1.607 plazas, aunque aún se desconoce la fecha exacta. Asimismo, se regula la composición de las listas de interinidad en estos cuerpos para el curso 2026-2027.

Las bases y la convocatoria incluyen que el texto final de la parte A de la primera prueba de la fase de oposición será decidido, al menos, por cinco miembros de la comisión de selección; que los presidentes de los tribunales serán designados libremente por el titular de la Consejería y que entre las funciones de los tribunales se encuentra la valoración de los méritos de la fase de concurso.

Asimismo, se establece que los criterios de valoración se adaptarán a las características de cada especialidad, se recogen los criterios de valoración por especialidad del examen práctico y se fijan los criterios de valoración del tema escrito y de la exposición oral, tanto para la defensa de la programación como de la unidad didáctica.

También se contempla que en el índice de la programación que forma parte de la segunda prueba de aptitud pedagógica deberán figurar, al menos, 12 unidades didácticas que deberán ir secuenciadas y numeradas.

La convocatoria de oposiciones incluye la descripción de los nuevos exámenes prácticos por especialidades, con el fin de que los opositores los conozcan con la suficiente antelación. Además, los exámenes prácticos incorporan la opcionalidad con el fin de que los aspirantes puedan escoger entre varias opciones o preguntas.

Otra de las novedades es que las pruebas prácticas de todas las especialidades tendrán una duración de dos horas y media y los exámenes se harán en papel autocopiable, para que los candidatos puedan llevarse copia del ejercicio.

La convocatoria de 1.607 plazas al cuerpo de Maestros este año es la mayor oferta de plazas de la historia de todos los cuerpos en la Región de Murcia.