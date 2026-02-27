Aprobadas las bases para solicitar las barras el día del Bando de la Huerta y el Entierro de la Sardina

Sofía López-Briones Guil, concejal de Talento Joven y Espacios Públicos del Ayuntamiento de Murcia, junto a las ediles Rebeca Pérez y Belén López - EUROPA PRESS

MURCIA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia ha aprobado las bases que regularán la concesión de autorizaciones para la instalación de barras en la vía pública con motivo de las Fiestas de Primavera 2026, coincidiendo con la celebración del Bando de la Huerta y el Entierro de la Sardina, que tendrán lugar los días 7 y 11 de abril, respectivamente. El plazo de presentación de solicitudes es hasta el 11 de marzo de 2026, improrrogable salvo excepciones para nuevos establecimientos.

Se trata de un año de especial relevancia, ya que ambas celebraciones, declaradas de Interés Turístico Internacional, conmemoran su 175º aniversario, consolidándose como dos de los acontecimientos festivos más emblemáticos y multitudinarios del municipio.

En esta ocasión se propone conceder autorización para la ambientación musical de diversas zonas del municipio en horario de 12.00 a 22.00 horas.

Además, los locales que instalen barras y mantengan cerrado el acceso al interior deberán disponer, al menos, de dos aseos portátiles con el fin de prevenir conductas incívicas en la vía pública. En caso de no instalar aseos portátiles, deberán permitir el acceso gratuito a los baños del establecimiento, sin exigir consumición.

El pasado año, en los mismos festejos populares, se instalaron un total de 110 barras en locales tanto en el casco urbano como en las pedanías del municipio y se espera para este año una cifra similar, según ha puntualizado en rueda de prensa la concejal de Talento Joven y Espacios Públicos, Sofía López-Briones.

Los locales que soliciten instalar barras deberán garantizar el acceso de vehículos de emergencia (mínimo 3,5 m de ancho y 4,5 m de alto) y mantener despejadas las esquinas. Se respetará la accesibilidad a viviendas (paso libre de 1,80 m) y no se obstaculizará mobiliario urbano, gradas ni hidrantes.

Las barras no podrán reducir la visibilidad en cruces ni ocultar señalización de tráfico, y en calles con carril bici o circulación rodada, deberán orientarse hacia la zona peatonal.

Los establecimientos con terraza autorizada usarán ese espacio y los que no dispongan de terraza acordarán ubicación con el Ayuntamiento. Todas las solicitudes incluirán un plano acotado y cumplirán la normativa de itinerarios peatonales.

Se permite una solicitud por establecimiento, para uno o ambos días festivos (Bando de la Huerta y/o Entierro de la Sardina). La solicitud, disponible en la web municipal y sede electrónica, incluirá declaraciones responsables de instalación de barras y de seguridad alimentaria. En la barra se exhibirá el cartel de prohibición de venta de alcohol a menores de 18 años.

Los titulares serán responsables del funcionamiento de la barra y de dejar la vía pública limpia tras su desmontaje. El incumplimiento podrá conllevar sanciones, retirada de elementos no autorizados y denegación de permisos futuros.

Con esta convocatoria, el Ayuntamiento refuerza la seguridad, convivencia vecinal y protección del espacio público durante las Fiestas de Primavera, promoviendo la actividad económica y hostelera en Murcia.