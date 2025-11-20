Aprobado un convenio para mejorar la atención y el apoyo a personas con diabetes

MURCIA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno, a propuesta del consejero de Salud, ha dado luz verde a un convenio de colaboración entre la Comunidad y la Asociación Murciana para el Cuidado de la Diabetes (Adirmu), destinado a mejorar la educación sociosanitaria y la atención que reciben las personas con diabetes en la Región de Murcia, así como su entorno familiar.

Esa educación sociosanitaria es esencial para asegurar una buena calidad de vida del paciente que es diagnosticado con esta enfermedad, ya que le permite adquirir destrezas de autocuidado y control de la patología.

Dicho proceso incluye aprender a diseñar una dieta adecuada, saber cómo monitorizar la glucosa, cómo se administra correctamente la medicación o reconocer situaciones de riesgo como la hipoglucemia y la hiperglucemia.

En virtud de este convenio, la Consejería de Salud reforzará la coordinación de los recursos asistenciales destinados a este colectivo; colaborará en la formación y el asesoramiento de familias y profesionales vinculados a Adirmu; y entregará, cuando se le requiera, documentación sobre programas, protocolos y estudios relacionados con las patologías más comunes o de mayor impacto en las personas con diabetes.

Por su parte, Adirmu prestará apoyo a todas las actuaciones impulsadas por la Consejería de Salud; colaborará en la difusión de las actividades de la Consejería dirigidas a las personas con diabetes y participará en estudios de investigación y detección de patologías asociadas a esta enfermedad.

Además, desarrollará acciones propias orientadas a la promoción de la salud de este colectivo de pacientes. El convenio también activa un protocolo de visitas en hospitales para ofrecer apoyo a los pacientes desde el mismo momento del diagnóstico.

Estas visitas, que sólo se realizarán con el consentimiento del paciente y respetando la normativa de protección de datos, permitirán orientar a las familias y resolver dudas sobre los primeros pasos tras el inicio.

La asociación desarrollará este acompañamiento en los hospitales del municipio de Murcia, su área metropolitana y en aquellos centros de la Región donde no exista otra entidad que preste este servicio.

Adirmu es una entidad sin ánimo de lucro constituida en 1992 con vocación de defender los derechos de las personas con diabetes y conseguir su plena integración en la sociedad.

Entre sus fines se encuentra el de trabajar a favor de la salud integral y la formación de las personas con diabetes de la Región, estableciendo apoyos como la asistencia social o psicológica.