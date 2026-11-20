Exposición del proyecto de la Ciudad Deportiva en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno ha dado el visto bueno, de manera inicial, al Plan Especial que permitirá avanzar en la construcción de la Ciudad Deportiva de Murcia que contará con un gran parque inundable, un vial central que vertebrará todo el recinto, amplias instalaciones deportivas y una red de itinerarios peatonales y ciclistas que conectará todo el complejo.

Esta instalación estará destinada al deporte, el ocio y la actividad al aire libre, y que se desarrollará en una superficie de más de 227.000 metros cuadrados entre Churra y Cabezo de Torres, han informado desde el Consistorio.

El proyecto plantea un vial principal de norte a sur que facilitará el acceso a todas las instalaciones, un gran parque inundable concebido como zona verde y de ocio, y una red de recorridos peatonales y ciclistas. En torno a estos espacios se ubicarán las diferentes instalaciones deportivas y los servicios asociados.

UN EJE CENTRAL PARA ORGANIZAR TODA LA CIUDAD DEPORTIVA

El vial principal actuará como columna vertebral del proyecto y permitirá acceder a los distintos espacios deportivos y equipamientos previstos. A ambos lados de este eje se ubicarán las parcelas destinadas a instalaciones deportivas, mientras que una red de recorridos peatonales arbolados conectará todo el ámbito desde la actual parada de tranvía de Los Cubos hasta la futura prolongación de la avenida Miguel Induráin.

Junto a estos recorridos se habilitarán 1,8 kilómetros de carril bici bidireccional, reforzando la accesibilidad y favoreciendo los desplazamientos sostenibles.

UN GRAN PARQUE INUNDABLE DE MÁS DE DOS HECTÁREAS

Uno de los elementos más singulares del proyecto será el parque previsto en la franja sur de la Ciudad Deportiva. Este espacio verde, concebido como jardín inundable, ocupará más de dos hectáreas y desempeñará una doble función ambiental y social.

El parque incorporará sistemas de drenaje sostenible para recoger y gestionar el agua de lluvia, protegiendo el resto de las instalaciones del complejo frente a episodios de precipitaciones intensas. Al mismo tiempo, se convertirá en una zona de estancia y encuentro para los ciudadanos, con paseos peatonales, recorridos ciclistas, áreas de ocio y espacios inspirados en los elementos tradicionales de la huerta murciana.

La mayor parte del suelo estará destinada a equipamientos deportivos, diferenciando entre áreas de equipamiento deportivo extensivo, donde se concentrarán campos, pistas, pabellones y piscinas con predominio de instalaciones al aire libre, y áreas de equipamiento intensivo, destinadas a actividades de mayor especialización que permitirán albergar centros de tecnificación y alto rendimiento, residencias para deportistas y estudiantes, clínicas de medicina deportiva y fisioterapia, espacios para formación e investigación, así como otros servicios vinculados a la práctica deportiva.

Entre los equipamientos previstos podrán desarrollarse pistas de atletismo, piscinas olímpicas, centros acuáticos, velódromos, patinódromos, campos de fútbol, rugby, béisbol o fútbol americano, así como pabellones polideportivos.

MÁS DE 2.700 PLAZAS DE APARCAMIENTO Y BICICLETAS

La Ciudad Deportiva contará además con más de 1.800 plazas de aparcamiento entre superficie y subterráneo, de las que 48 estarán reservadas para personas con movilidad reducida y 176 dispondrán de puntos de electrificación para vehículos eléctricos. Además, se habilitarán más de 900 plazas para bicicletas.

Los estacionamientos en superficie se integrarán en el entorno mediante arbolado de sombra y pérgolas fotovoltaicas, de forma que funcionen como una prolongación natural de las zonas verdes del complejo.

PLANTACIÓN DE MÁS DE 1.000 ÁRBOLES

Está prevista la plantación de más de mil árboles, el aprovechamiento de energías renovables, sistemas de reutilización de aguas pluviales y aguas grises para el riego, cubiertas vegetales y soluciones arquitectónicas orientadas a mejorar la eficiencia energética de las futuras edificaciones.

Tras esta aprobación inicial, el documento se someterá a información pública y continuará su tramitación administrativa hasta la aprobación definitiva del Plan Especial.