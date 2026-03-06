Aprobado el proyecto de revitalización de La Paz, que recuperará una parcela de 3000 m2 para uso público

La vicealcaldesa y portavoz del equipo de Gobierno, Rebeca Pérez, acompañada de los ediles Mercedes Bernabé y Pepe Guillén - AYUNTAMIENTO MURCIA

MURCIA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia ha dado luz verde este viernes a la segunda fase del proyecto para acondicionar la parcela municipal donde se ubicaba la antigua guardería de La Paz y transformarla en un nuevo espacio deportivo y de ocio para el barrio. Esta intervención cuenta con un presupuesto de 200.433 euros y abarcará una superficie aproximada de 3.000 m2.

La recuperación de este espacio avanza de forma progresiva mediante distintas fases de actuación, que permiten garantizar su viabilidad técnica y presupuestaria.

La primera fase, ya finalizada, permitió el relleno y nivelación de la parcela, que se encontraba deprimida respecto a la rasante de los viales circundantes, sentando así las bases necesarias para el desarrollo del conjunto del proyecto.

Esta actuación forma parte del proyecto de ciudad impulsado por el alcalde, José Ballesta, orientado a la mejora continua de la calidad de vida en los barrios, la regeneración de espacios urbanos y la creación de entornos accesibles, verdes y pensados para las personas, mediante proyectos realistas, humanistas, ejecutables y con una hoja de ruta clara y definida.

Además de la parcela municipal, esta intervención abarca las aceras adyacentes de las calles José María Caballero Amor y Mariano Herrera, que se ampliarán y renovarán para adecuarlas a la normativa de accesibilidad vigente.

El proyecto contempla la creación de un complejo deportivo y lúdico intergeneracional, diseñado para dar respuesta a los distintos rangos de edad y usos del barrio.

Entre las principales dotaciones previstas se incluyen una pista polideportiva para la práctica de minibasket, fútbol sala y balonmano, concebida con criterios de calidad, resistencia y seguridad.

Además de un circuito de paseo de más de 600 m2, pensado para caminar y disfrutar del entorno de forma tranquila y accesible; una zona de ocio activo, de más de 350 m2, equipada con aparatos biosaludables, mesas de ping-pong y elementos de juego; y un área infantil protegida, de unos 200 m2, con módulos y aparatos de juego adaptados a los más pequeños.

La actuación incluye la creación de 770 m2 de nuevas zonas ajardinadas, reforzando la renaturalización del espacio urbano y contribuyendo a la mejora de la biodiversidad del barrio, que se distribuyen mediante parterres ajardinados con una combinación equilibrada de especies caducas y perennes, en sus distintos estratos arbóreo, arbustivo y tapizante.

Se emplean especies predominantemente autóctonas y mediterráneas, como mirtos, palmeras datileras o granados, seleccionadas por su bajo mantenimiento y escasas necesidades hídricas, lo que permite una gestión más sostenible del espacio.

Además, el proyecto busca la conexión paisajística con los espacios verdes próximos, como el Parque Infantil de Tráfico y el Parque de Las Palmeras. Se complementará con una red de riego eficiente y soluciones de drenaje que aseguren el correcto funcionamiento del recinto.

El mobiliario urbano estará formado por bancos y bancadas corridas de fábrica, de gran durabilidad y resistencia antivandálica, distribuidos estratégicamente entre las zonas de paso y las áreas estanciales.

El proyecto ha sido definido con rigor técnico y con la participación activa de los vecinos, que en marzo de 2025 pudieron conocer un primer borrador en el marco de un proceso participativo celebrado en la Junta Municipal del barrio, y cuyas aportaciones vecinales, en diferentes sesiones, fueron incorporadas al diseño definitivo, garantizando que la actuación responda a las necesidades reales de La Paz.

El proyecto apuesta por la mejora de la accesibilidad y la integración urbana, mediante la demolición del vallado perimetral que actualmente cierra la parcela y la ampliación y renovación de las aceras que la rodean, adaptándolas a la normativa de accesibilidad vigente y facilitando el acceso universal al recinto, según informa el Consistorio en un comunicado.

Asimismo, la actuación se encuentra alineada con los valores y principios de la Nueva Bauhaus Europea, incorporando criterios de belleza, sostenibilidad e inclusión.