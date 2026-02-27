Aprobado el tercer carril en la Costera Norte a su paso por Cabezo de Torres

La vicealcaldesa y portavoz del equipo de Gobierno del Consistorio, Rebeca Pérez, junto a la edil Belén López - EUROPA PRESS

MURCIA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia ha dado luz verde al proyecto de acondicionamiento del tercer carril exterior de la calzada sur de la Costera Norte, a su paso por Cabezo de Torres, una actuación que permitirá optimizar la movilidad y culminar una infraestructura clave para este entorno urbano.

El proyecto, con un presupuesto total de 129.792 euros y un plazo de ejecución de tres meses, permitirá poner en servicio un carril que ya estaba parcialmente ejecutado pero que permanecía cerrado al tráfico debido a la necesidad de desviar previamente una conducción de agua potable, actuación que ya ha sido completada.

La vicealcaldesa y portavoz del equipo de Gobierno del Consistorio, Rebeca Pérez, ha afirmado en rueda de prensa de la Junta de Gobierno que esta actuación "supone una mejora directa en la calidad de vida de todos los vecinos de Cabezos de Torres, pero también de todos los usuarios de esta importante vía que conecta a todo el noreste del municipio".

Las obras se desarrollarán en el tramo comprendido entre la vereda de Fortuna y la avenida Alto de las Atalayas, con una longitud aproximada de 1,1 kilómetros, e incluirán la retirada de elementos provisionales de balizamiento, la limpieza integral del trazado, el fresado de marcas viales existentes y la ejecución de una nueva señalización horizontal.

Asimismo, se reforzará la seguridad mediante la instalación de barreras metálicas para vehículos y vallado de madera en los tramos destinados a ciclistas.

El proyecto contempla también la finalización de la semirrotonda sur en la intersección de la Costera Norte con la calle Progreso, donde se completará el firme, el bordillo perimetral y la zona ajardinada, mejorando tanto la funcionalidad del cruce como la imagen urbana del entorno.

La puesta en servicio del tercer carril permitirá mejorar la fluidez del tráfico, reducir tiempos de desplazamiento y aumentar la seguridad vial, beneficiando de forma directa a los vecinos de Cabezo de Torres y a todos los usuarios habituales de esta vía de conexión con el noreste del municipio.

Esta actuación se enmarca en el proyecto de ciudad impulsado por el alcalde José Ballesta, orientado a modernizar las infraestructuras y avanzar hacia una Murcia mejor conectada, más segura y con mayor calidad urbana para todos sus barrios y pedanías.