Un árbol derribado por el viento obstaculiza la circulación en la carretera RM-423 Fortuna-Murcia

Las fuertes rachas de viento han derribado un árbol en la carretera RM-423 Fortuna-Murcia, en el punto kilométrico 5 - 1-1-2

MURCIA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las fuertes rachas de viento han derribado un árbol en la carretera RM-423 Fortuna-Murcia, en el punto kilométrico 5, a la altura de Coto Cuadros, lo que obstaculiza la circulación.

El Centro de Coordinación de Emergencias ha pedido a los conductores que se encuentren por la zona que reduzcan la velocidad y atiendan a las indicaciones de servicios de emergencias.

Cabe recordar que toda la Región de Murcia, excepto el Altiplano, se encuentra este martes en aviso de nivel amarillo o naranja por fuertes rachas de viento o fenómenos costeros adversos.