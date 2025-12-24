Un árbol ignífugo y sin cables por el suelo, algunas de las recomendaciones para no tener accidentes en Navidad

Archivo - Decoración navideña - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MURCIA 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

Incendios, atragantamientos y envenamientos son algunos de los riesgos más comunes durante las fiestas navideñas. Desde el Observatorio de Prevención de Riesgos y Accidentes (OPRA) han compartido una serie de consejos para tener unas Navidades tranquilas y sin accidentes.

Para evitar accidentes con el árbol de Navidad que decora en estas fiestas las viviendas, OPRA señala que es importantes mantenerlos lejos de fuentes de calor como chimeneas o estufas, y tener en cuenta que si es de plástico debe ser ignífugo y si es natural es mejor que no esté seco.

En el caso de la iluminación, ya sea para el árbol, el belén o el resto de la casa esta debe estar bien realizada y ser colocada lo más fija posible, cuidando que los cables estén ordenados, las conexiones bien hechas y que no haya empalmes caseros con cinta aislante ni cables pelados.

También es importante que los cables no queden aplastados por los muebles, comprobar que las luces estén certificadas y en buenas condiciones, sobre todo si son de años anteriores. En el caso de que haya que conectar varios enchufes, recomiendan utilizar regletas en lugar de ladrones, y evitar sobrecargarlos.

Para evitar sustos, OPRA señala que la opción de coloca un detector de incendios en la habitación en la que esté colocado el árbol y la iluminación navideña.

Las viviendas que coloquen iluminación al aire libre, esta debe ser adecuada y específica para exteriores. Asimismo, desde OPRA recomiendan apagar las luces por la noche y cuando no hay nadie en la vivienda, para lo que se pueden usar programadores.

En el caso que se use fuego real, como velas, estas no se deben dejar nunca desatendidas ni al alcance de los niños, y si se tiene chimenea lo recomendable es que esté limpia, vigilada y protegida con una barrera.

A la hora de entrar en la cocina, también recuerdan que no hay que dejarla desatendida, y mantener limpia la campaña extractora para evitar acumulaciones de grasa. Si, aunque se sea precavido, una sartén prende indican que se debe cubrir con un paño o una tapa y nunca se le debe echar agua.

PREVENCIÓN DE CAÍDAS

La introducción en los hogares de nuevas decoraciones pueden dar lugar a tropezones o caídas por no estar en una ubicación correcta. Por eso es importante que el árbol esté bien asegurado para que no se pueda caer o tirar con facilidad, para eso debe estar en un sitio donde no obstaculice el paso y sin cables por el suelo.

Además, también recomiendan tener cuidado al usar escaleras para colocar adornos o luces navideñas y evitar aquellos que puedan ser un reclamo para los niños en la fachada.

PREVENCIÓN DE ATRAGANTAMIENTOS

Para que las uvas de Nochevieja sigan siendo las de la suerte es recomendable que estas estén peladas y que sean pequeñas, sobre todo las destinadas a niños y mayores, aunque los menores de cinco años no deberían participan en esta tradición, así como no comer frutos secos enteros, ni caramelos duros sin palo, alimentos con hueso, zanahoria cruda, manzana o palomitas de maíz y deben tener cuidado con las figuritas del roscón de Reyes.

En el caso de las personas mayores, también se debe ser precavido puesto que con la edad la masticación se vuelve más lenta.

PREVENCIÓN DE ENVENENAMIENTOS

Así, también se recomienda tener una buena ventilación en el caso de usar fuentes de calor que utilicen carbón, leña o gas, porque podría producirse una combustión incompleta y el monóxido de carbono produce muerte por intoxicación, por lo que es útil contar con un detector de monóxido de carbono.

Pese a esto, desde OPRA afirman que "nunca jamás" se deben utilizar braseros de carbón y leña.

A la hora de la alimentación, se debe ser precavido con las alergias de los invitados, así como con el alcohol, que puede producir una intoxicación etílica.

Por último, advierte de que algunas plantas típicas de Navidad como la flor de pascua, el acebo y el muérdago son tóxicas por lo que hay que tener cuidado con los niños y las mascotas.