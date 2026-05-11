Archena da el pistoletazo de salida a sus fiestas con el pregón de Elena Clara Palazón y la llegada de la mascota

Archena da el pistoletazo de salida a sus fiestas - AYUNTAMIENTO DE ARCHENA

ARCHENA (MURCIA), 11 (EUROPA PRESS)

La localidad de Archena inició, oficialmente, sus fiestas patronales con la lectura del pregón a cargo de Elena Clara Palazón y la presentación de la mascota festiva, el demonio 'Loqui', en un acto que marca el comienzo del programa festivo del municipio.

Antes del comienzo, la alcaldesa de Archena, Patricia Fernández, guardó un minuto de silencio por el fallecimiento del que hasta este domingo fue alcalde de la ciudad de Murcia, José Ballesta manifestando que "Murcia pierde a un gran alcalde y a una persona admirable. Ha sido un murciano comprometido, trabajador incansable por Murcia y un gran compañero al que me unía un gran cariño". Concluyó trasladando el pésame a familia y seres queridos, según han informado desde el Consistorio.

Palazón dio vida al pregón inaugural, una archenera formada en el Conservatorio Profesional y con una destacada trayectoria en el ámbito de la danza, especialmente como solista de castañuelas en certámenes nacionales e internacionales.

Fernández, destacó durante el acto que la elección de la pregonera "representa mucho más que un reconocimiento, es el agradecimiento de todo un municipio a una vida dedicada a enriquecerlo". Asimismo, subrayó que "Elena Clara encarna los valores que definen nuestras fiestas: tradición, compromiso y pasión".

"El pregón de Elena Clara nos ha hecho viajar a la Archena que todos llevamos dentro, desde la emoción y desde el corazón. Hoy no solo hemos tenido a una pregonera excepcional; hemos reconocido a una mujer que ha llevado el nombre de Archena con orgullo allí donde ha ido", aseguró al tiempo que invitó a la ciudadanía a vivir unas celebraciones "abiertas y participativas".

En el mismo acto se presentó la figura de 'Loqui', la mascota festiva que simboliza la parte alegórica de las fiestas. Este personaje, representado como un demonio, regresa un año más como figura simbólica del mal que llega para intentar sembrar el conflicto en el inicio de las celebraciones.

Sin embargo, su narrativa en esta edición pone el acento en valores como la convivencia, la paz y el rechazo a la violencia. Como es tradición, 'Loqui' será finalmente derrotado y reducido a cenizas en la quema de su figura, prevista para el próximo 7 de junio, momento en el que aparecerá la frase encriptada 'Archena en paz', uno de los actos más simbólicos del programa festivo.

La puesta en escena ha contado con una recreación escénica de gran formato en la que se ha representado la llegada de 'Loqui' acompañada por una ambientación inspirada en escenarios de conflicto, con la participación de figurantes caracterizados como efectivos militares que simbolizaban las guerras. En el desarrollo del espectáculo, se han llevado a cabo saltos con tirolina desde el edificio Miguel Medina, generando un impacto visual que ha representado la irrupción del caos y la tensión en la narrativa festiva.

Esta representación escénica forma parte del mensaje conceptual de 'Loqui', una figura que encarna simbólicamente el mal y el conflicto, pero cuyo desenlace está orientado a la reafirmación de valores opuestos. Tal y como marca la tradición del personaje, su historia concluye con su quema, momento en el que se eliminará simbólicamente ese mal para dar paso a la victoria del bien.

En este sentido, la figura de 'Loqui' se interpreta como una alegoría de la guerra y la confrontación, cuyo final representa la defensa de valores como la paz, la convivencia y la unidad. La aparición de la frase encriptada "Archena en paz" durante su quema constituye uno de los momentos más simbólicos del programa festivo.

La alcaldesa, durante su intervención, ha animado también a vecinos y visitantes a participar en unas fiestas declaradas de Interés Turístico Regional, que este año incorporan novedades y un marcado carácter social. "Archena abre sus puertas para compartir su cultura, su historia y su forma única de vivir la fiesta", ha señalado.

UN CORPUS MÁS SOLIDARIO E INCLUSIVO

Las fiestas de este año refuerzan su vertiente social con la iniciativa "Corpus Solidario", orientada a la inclusión y al apoyo a colectivos locales que trabajan con personas en situación de vulnerabilidad o discapacidad. Entre las medidas impulsadas destacan la feria sin ruido, los pases rápidos en atracciones, zonas adaptadas para desfiles y un programa de escuela inclusiva.

AMPLIA PROGRAMACIÓN FESTIVA

El programa de fiestas incluye actividades culturales, religiosas y festivas que se desarrollarán durante las próximas semanas. Entre los actos más destacados figuran la proclamación de reinas, el pregón de Moros y Cristianos, la apertura del recinto ferial, el chupinazo festero, el gran desfile de Moros y Cristianos, la romería de la Virgen de la Salud, el Día del Corpus Christi y la tradicional quema de 'Loqui' con espectáculo piromusical.

La programación contará además con actuaciones musicales de artistas y grupos como Kiko Rivera, la Orquesta Madison, La Mundial, Malas Pulgas, Los Happys, Mannaus o Seguridad Social, entre otros, consolidando unas fiestas que combinan tradición, participación y oferta cultural y musical para todos los públicos.