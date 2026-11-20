Archena enciende el alumbrado naviseño este domingo con una actuación de Gisela - AYUNTAMIENTO DE ARCHENA

ARCHENA (MURCIA), 20 (EUROPA PRESS)

Archena dará la bienvenida a la Navidad este domingo, 22 de noviembre, con el encendido del alumbrado navideño, previsto a las 18.30 horas en la explanada del edificio municipal Miguel Medina. El acto contará con la actuación de la cantante Gisela, conocida por su participación en el programa 'Operación Triunfo'.

La cita incluirá un espectáculo de luz y sonido preparado para la ocasión, además de distintas sorpresas dirigidas al público familiar, según ha informado el Ayuntamiento de Archena.

Con este acto, el municipio dará comienzo a la celebración de la Navidad e invita a vecinos y visitantes a participar en una tarde que combinará música y actividades de carácter festivo.