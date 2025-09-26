Archena, galardonada con el premio en la categoría Turismo de Salud y Bienestar en la II Edición de los Premios AECIT

La alcaldesa de Archena, Patricia Fernández, reconoce el Premio en la Categoría Turismo de Salud y Bienestar en la II Edición de los Premios AECIT, otorgados por la Asociación Española de Expertos Científicos en Turismo (AECIT) - AYUNTAMIENTO DE ARCHENA

ARCHENA (MURCIA, 26 (EUROPA PRESS)

Archena ha sido reconocida con el Premio en la Categoría Turismo de Salud y Bienestar en la II Edición de los Premios AECIT, otorgados por la Asociación Española de Expertos Científicos en Turismo (AECIT) en un acto celebrado en la Universidad de las Islas Baleares, en Palma de Mallorca.

Este reconocimiento "pone en valor la excelente labor y compromiso del Ayuntamiento de Archena en el impulso de un modelo turístico sostenible, innovador y centrado en el bienestar de las personas", según informaron fuentes municipales en un comunicado.

El congreso fue clausurado por la secretaria de estado de Turismo, Rosario Sánchez, y la presidenta del Gobierno de Islas Baleares, Marga Prohens.

La distinción llega en "un momento especialmente significativo", ya que se enmarca en la celebración del Día Mundial del Turismo, fecha en la que se recuerda la importancia del turismo como motor de desarrollo económico, cultural y social a nivel mundial.

TURISMO COMO PILAR ECONÓMICO Y VÍA PARA COMBATIR EL DESEMPLEO

La alcaldesa de Archena, Patricia Fernández, recogió este galardón y subrayó que "el turismo se ha consolidado como uno de los pilares económicos de Archena".

Fernández explicó que en los últimos años, la ciudad ha experimentado un "notable" impulso turístico. Así, el balneario registra crecimientos del 10% anual con tasas de ocupación del 85%, y, respecto al periodo prepandemia de 2019, "hemos superado en un 20% el número de visitantes y pernoctaciones mientras que, comparando con 2021, el incremento asciende al 5%".

Por otra parte, la ocupación hotelera este verano ha alcanzado el 91%, siendo la mayoría de turistas de Andalucía y Comunidad Valencia y la mayor parte de turistas extranjeros de Alemania.

Desde el Consistorio han explicado que "esta pujanza del turismo contribuye directamente a generar actividad, consumo y empleo local, lo cual es más relevante aún en un contexto como el actual, donde en agosto de 2025 la tasa de paro en Archena fue del 7,76%".

Al poner en valor estos datos, la alcaldesa enfatizó que "este premio no sólo honra la calidad y la proyección turística de Archena, sino que también refuerza nuestra estrategia de desarrollo sostenible como vía para combatir el desempleo y fortalecer el bienestar colectivo".

El Ayuntamiento de Archena ha destacado que el municipio se ha posicionado como referente en turismo de salud gracias a su balneario y a su entorno natural, consolidando su posición como "destino de calidad que combina tradición, innovación y sostenibilidad".

"Es un honor recibir este reconocimiento que no solo premia nuestro trabajo, sino que también refuerza la importancia de seguir apostando por un turismo responsable, saludable y sostenible", señaló la alcaldesa tras recoger el premio acompañada de Isabel María Martínez, concejala de Turismo.

Fernández destacó, además, la coincidencia con la conmemoración del Día Mundial del Turismo "este galardón supone un impulso para seguir avanzando en la mejora de nuestra oferta turística y en la proyección de Archena a nivel nacional e internacional".

La Asociación Española de Expertos Científicos en Turismo (AECIT) es una asociación sin ánimo de lucro que promueve --conforme a sus fines estatutarios-- la investigación científica en los distintos ámbitos del turismo y entrega los galardones a las iniciativas más destacadas del sector turístico en España.