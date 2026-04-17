Archena inaugura el jardín 'Los Valeras', renovado por participantes de un programa experiencial en jardinería del SEF

Archena inaugura el renovado Jardín 'Los Valeras' - AYUNTAMIENTO DE ARCHENA

MURCIA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Archena, Patricia Fernández, junto a la directora del Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF), Pilar Valero, han inaugurado el renovado Jardín "Los Valeras", ubicado en la pedanía de La Algaida, en Archena.

El proyecto ha supuesto una inversión de 8.900 euros en materiales y ha sido ejecutado por los alumnos del Programa Experiencial 'Formación en Parques, Jardines y Viveros', quienes han llevado a cabo una completa remodelación del espacio con el objetivo de hacerlo más funcional, sostenible y accesible para los vecinos.

En este sentido, la directora general del SEF, Pilar Valero, ha destacado que "la colaboración con los ayuntamientos está permitiendo que las políticas de empleo tengan un doble impacto, ya que con ellas dinamizamos el mercado laboral de los municipios de la Región, pero también impulsamos proyectos que redundan en beneficio directo de sus habitantes". "No solo estamos ofreciendo a 14 de sus vecinos la oportunidad de formarse en un sector con alta demanda como es la jardinería, sino que, además, su trabajo está contribuyendo a que la localidad luzca su mejor versión ante quienes los visitan", ha añadido.

Las actuaciones han incluido la limpieza y adecuación del terreno, la conservación del arbolado existente -principalmente moreras-, así como el diseño de nuevas zonas ajardinadas. Además, se ha instalado un sistema de riego automatizado eficiente, se ha colocado malla antihierbas y se han plantado especies adaptadas al clima mediterráneo como lavanda, romero, cipreses y palmitos.

El jardín cuenta ahora con una nueva zona de sombra gracias a la plantación de casuarinas, así como con acabados de grava volcánica y arena compactada.

Entre las mejoras también destacan la instalación de elementos decorativos, un mural artístico diseñado y pintado por los propios alumnos, y la restauración del mobiliario urbano, incluyendo bancos, papeleras y vallado.

Este programa está cofinanciado con fondos procedentes del Fondo Social Europeo (FSE+), a través del Programa Operativo FSE Región de Murcia 2021-2027.

Este renovado espacio verde nace con vocación de convertirse en un punto de encuentro para el disfrute vecinal, especialmente pensado para personas mayores, fomentando el bienestar y el contacto con la naturaleza.