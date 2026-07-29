Archena inicia la licitación de las obras de rehabilitación integral del Cine de Verano

Momento votación Pleno Archena - AYUNTAMIENTO DE ARCHENA

La obra con una inversión de 1.700.000 euros y un plazo aproximado de ejecución de 7 meses

ARCHENA (MURCIA), 29 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Archena ha dado un paso decisivo para la recuperación de uno de los espacios más emblemáticos del municipio al aprobar en el Pleno ordinario de julio el inicio del expediente de licitación de las obras de rehabilitación integral del Cine de Verano, un proyecto estratégico que cuenta con una inversión de 1.700.000 euros de fondos propios y un plazo aproximado de ejecución de 7 meses.

Esta obra permitirá devolver este histórico recinto al uso y disfrute de los vecinos como un espacio cultural moderno, accesible y multifuncional, han informado fuentes municipales.

La iniciativa ha salido adelante con los votos a favor del PP y el PSOE, la abstención de VOX y el voto en contra del Grupo Mixto.

La actuación permitirá recuperar un inmueble de gran valor sentimental e histórico para varias generaciones de archeneros y convertirlo en un nuevo referente para la celebración de actividades culturales, educativas, sociales y de ocio, reforzando la oferta cultural del municipio.

La alcaldesa de Archena, Patricia Fernández, ha destacado que "hoy cumplimos un nuevo compromiso con los vecinos. La recuperación del Cine de Verano no es solo una obra; es una apuesta por preservar nuestra historia, revitalizar nuestro patrimonio y seguir transformando Archena con proyectos que mejoran la calidad de vida de nuestros ciudadanos".

Fernández ha subrayado que "actuamos porque creemos en la recuperación del patrimonio como una herramienta para dinamizar el municipio, fortalecer nuestra identidad y generar nuevas oportunidades culturales, sociales y económicas".

La regidora ha afirmado que "Archena vive una etapa de transformación sin precedentes. Estamos recuperando espacios públicos, modernizando infraestructuras y creando nuevos equipamientos porque entendemos que invertir en patrimonio y en cultura también es invertir en futuro, en convivencia y en oportunidades para nuestros vecinos".

Asimismo, ha señalado que "cada proyecto que ponemos en marcha responde a un modelo de ciudad que apuesta por la calidad de vida y por seguir haciendo de Archena un municipio cada vez más atractivo para vivir, visitar e invertir".

PREVENCIÓN Y VIGILANCIA FRENTE A LOS INCENDIOS FORESTALES

Por otra parte, el Pleno del Ayuntamiento de Archena ha aprobado una moción del Grupo Municipal Popular para reconocer la labor de los profesionales que participan en la prevención y extinción de incendios forestales, entre ellos los bomberos forestales, Agentes Medioambientales, el Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia, Protección Civil, Guardia Civil, Policía Local y el conjunto de efectivos del Plan Infomur.

La iniciativa también expresa el respaldo a las medidas preventivas impulsadas por el Gobierno regional durante los periodos de máximo riesgo e insta al Gobierno de España a reforzar la financiación y la coordinación en materia de prevención y extinción de incendios, así como a impulsar un Plan Nacional de Gestión Forestal Preventiva.

Del mismo modo, solicita a la Confederación Hidrográfica del Segura intensificar la limpieza de cauces y ramblas, apuesta por seguir modernizando los sistemas de detección temprana y la gestión forestal preventiva, y contempla el desarrollo de campañas municipales de sensibilización para fomentar la prevención y la protección del patrimonio natural.

MINUTO DE SILENCIO

Antes del inicio de la sesión plenaria, la Corporación Municipal guardó un minuto de silencio en señal de respeto y solidaridad con las víctimas de los devastadores terremotos registrados en Venezuela, trasladando sus condolencias a las familias afectadas y, de manera especial, a la comunidad venezolana residente en Archena.

Asimismo, el Ayuntamiento expresó su solidaridad con las personas y familias afectadas por los incendios forestales que se han registrado en distintos puntos de España en lo que va de verano; al tiempo que han mostrado su reconocimiento a los bomberos, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, personal de emergencias, Protección Civil y voluntarios que, con su profesionalidad, entrega y valentía, trabajan incansablemente para proteger vidas, bienes y el patrimonio natural.