Archena lidera el ranking de transparencia en la Región de Murcia

ARCHENA (MURCIA), 19 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Archena se sitúa como el municipio con mayor nivel de cumplimiento de los indicadores de transparencia de la Región de Murcia, según los últimos datos publicados por Dyntra, plataforma especializada en la evaluación de la transparencia y la rendición de cuentas de las administraciones públicas.

Archena alcanza un 75 por ciento de cumplimiento de los indicadores analizados, frente al 25,68 por ciento de media regional. Esto supone una diferencia de 49,32 puntos porcentuales respecto a la media de los municipios de la Región y sitúa el nivel de transparencia de Archena en 2,92 veces la media regional.

El Ayuntamiento archenero se coloca además en la primera posición de la clasificación regional, con una diferencia superior a siete puntos porcentuales respecto al segundo municipio y cercana a los 20 puntos respecto al tercero.

El resultado adquiere especial relevancia al tratarse de una evaluación basada en un amplio conjunto de indicadores relacionados con la información que las administraciones públicas ponen a disposición de los ciudadanos, desde la organización y el funcionamiento municipal hasta la información económica, la contratación pública, las subvenciones, los convenios, el urbanismo o la participación ciudadana.

UN AVANCE FRUTO DE UN TRABAJO CONTINUADO

El primer puesto de Archena es el resultado de un proceso de trabajo continuado durante los últimos años para mejorar y ampliar la información pública disponible.

El Ayuntamiento ya venía situándose entre los municipios mejor posicionados de la Región en materia de transparencia, y durante este periodo ha reforzado la actualización y publicación de contenidos en su Portal de Transparencia, incorporando documentación y mejorando el acceso a la información municipal.

Este trabajo ha permitido avanzar en ámbitos como la organización municipal, información económica y presupuestaria, contratación, subvenciones, convenios, urbanismo, patrimonio, planificación y participación ciudadana.

La alcaldesa de Archena, Patricia Fernández, ha destacado que "la transparencia no consiste únicamente en publicar información, sino en garantizar que los ciudadanos puedan acceder a ella de una manera clara, sencilla y actualizada".

"Que Archena alcance un 75 por ciento y esté casi 50 puntos por encima de la media regional demuestra que detrás de estos datos hay años de trabajo y una voluntad política clara de hacer una Administración cada vez más abierta y cercana a los ciudadanos", ha señalado la alcaldesa.

Fernández ha subrayado además que "los vecinos tienen derecho a conocer cómo funciona su Ayuntamiento, cómo se gestionan los recursos públicos y qué decisiones se toman, y nuestro compromiso es seguir avanzando en esa dirección".

Y es que, de los 184 indicadores contemplados por Dyntra, Archena ha cumplimentado 136, alcanzando un nivel de cumplimiento del 75 por ciento. La diferencia respecto a la media regional, situada en el 25,68 por ciento, supone 49,32 puntos porcentuales más. En términos relativos, el nivel alcanzado por Archena representa aproximadamente 2,92 veces la media regional.

Dyntra desarrolla rankings específicos de transparencia para ayuntamientos y municipios y evalúa distintos ámbitos de la gestión pública y de la información que las administraciones ponen a disposición de la ciudadanía.