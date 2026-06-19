Archena presenta su nueva estrategia turística basada en un modelo público-privado

Presentación de la nueva estrategia turística de Archena - AYUNTAMIENTO DE ARCHENA

ARCHENA (MURCIA), 19 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Archena ha presentado una nueva estrategia turística centrada en la creación, desarrollo y comercialización de experiencias bajo la marca 'Archena, tu paraíso', con el objetivo de consolidar el municipio como un destino de referencia en turismo experiencial, de bienestar y sostenible en el sureste español.

Archena, con una población de 22.000 habitantes, cuenta con 850 plazas hoteleras y una ocupación media anual del 80%, además de 80 establecimientos hosteleros, lo que "consolida su capacidad de acogida y su potencial de crecimiento dentro del sector turístico", según ha informado el Consistorio.

El programa Emprende Archena se enmarca en la actuación 'Vivero de Empresas de Turismo Activo. Creación, puesta en marcha y acompañamiento de empresas', impulsada por el Ayuntamiento dentro del Plan Territorial de Sostenibilidad Turística en Destinos 'Archena, tu Paraíso de Salud y Vida', y financiada mediante el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con fondos NextGenerationEU.

La iniciativa supone un cambio en el modelo de promoción del destino, apostando por transformar los recursos naturales, culturales y sociales del municipio en productos turísticos estructurados y adaptados a las nuevas tendencias del viajero.

Estas experiencias se integrarán en el circuito profesional a través de más de 7.700 agencias de viaje en toda España y 3.000 en Portugal, así como en plataformas digitales internacionales como GetYourGuide, Viator, Aladinia y Tixalia, alcanzando una proyección estimada de hasta 11 millones de potenciales viajeros, con presencia en 150 países, 4.000 destinos turísticos y una red de 55.000 proveedores turísticos.

La alcaldesa de Archena, Patricia Fernández, ha subrayado que esta estrategia "marca un punto de inflexión en la forma de entender la promoción turística del municipio, apostando por experiencias auténticas que conectan al visitante con el entorno, la identidad local y el bienestar".

Asimismo, ha destacado que el nuevo modelo "permitirá incrementar la visibilidad del destino, mejorar la ocupación turística durante todo el año y generar un mayor impacto económico en el municipio, con más consumo, más actividad comercial y más creación de empleo".

En este sentido, la previsión de incremento de reservas se traducirá directamente en un refuerzo de la economía local, beneficiando a la hostelería, el comercio y el conjunto del tejido empresarial de Archena.

El programa combina propuestas de cultura, gastronomía, naturaleza y bienestar, incluyendo rutas históricas, experiencias gastronómicas, actividades en el Balneario de Archena y talleres vinculados a la tradición local, además de nuevas propuestas centradas en el turismo activo y el bienestar integral.

NUEVAS EXPERIENCIAS TURÍSTICAS DEL DESTINO

Dentro de esta estrategia, el Ayuntamiento y distintos promotores locales han presentado una serie de proyectos que amplían y diversifican la oferta turística del municipio: No Pares de Moverte es un programa de actividades físicas en el medio natural que integra deporte, naturaleza y convivencia social.

Ofrece experiencias como social run, estiramientos al atardecer con degustación de vino o pilates con brunch, orientadas al bienestar y la vida saludable.

Así, ArcheTour desarrolla rutas guiadas por el Valle de Ricote y Archena, combinando patrimonio histórico, cultura y gastronomía en experiencias personalizadas para grupos reducidos. The Osados impulsa el cicloturismo sostenible con rutas en bicicleta de montaña y gravel por distintos enclaves naturales de la Región de Murcia.

Proyecto Soulea propone experiencias de bienestar a través del arte como herramienta de crecimiento personal, con talleres para mujeres, familias y menores, fomentando la conexión emocional y el autocuidado. Casa Rural Ecos Olivar presenta una experiencia de turismo rural enfocada al bienestar y la alimentación consciente, con estancias vinculadas al descanso, la naturaleza y hábitos saludables.

La alcaldesa ha destacado que este conjunto de iniciativas "refuerza la identidad de Archena como destino de experiencias, diversifica la oferta turística y abre nuevas oportunidades de desarrollo económico y social para el municipio".