Archena reunirá a más de 1.000 corredores en su Media Maratón del próximo 4 de octubre

ARCHENA (MURCIA), 29 (EUROPA PRESS)

Archena celebrará el próximo sábado, 4 de octubre, una Media Maratón que contará con un récord de participación de más de 1.000 corredores inscritos entre las categorías de adultos e infantiles, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

La prueba principal, que se desarrollará en las modalidades de 5 kilómetros, 10 kilómetros y Media Maratón, se complementará con un programa de actividades gastronómicas, infantiles, musicales y de ocio que, según la organización, atraerán a más de 5.000 personas los próximos 3 y 4 de octubre.

El viernes 3 de octubre se inaugurará la Feria del Corredor y se abrirá el periodo de recogida de dorsales en el pabellón Joaquín López Fontes. Asimismo, el atleta olímpico Chema Martínez ofrecerá la conferencia motivacional titulada 'R-Evolución', que servirá de antesala a la entrega de reconocimientos a las empresas colaboradoras.

La jornada se completará con actuaciones musicales a cargo de Reze, el grupo Mannaus y Sangre Fría, reforzando el carácter festivo de esta cita.

En la jornada del sábado, desde primeras horas de la tarde, se desarrollarán diversas actividades abiertas a la ciudadanía, tales como una master class de Zumba, talleres de atletismo infantil, hinchables y pintacaras. A las 17.00 horas comenzarán las carreras infantiles y, a partir de las 18.00 horas, se dará la salida a las pruebas de 5K, 10K y Media Maratón.

Los corredores dispondrán de zonas de avituallamiento y servicio de fisioterapia, mientras que los asistentes podrán disfrutar de una feria gastronómica con diferentes food trucks y el camión de cerveza de Estrella de Levante. La jornada finalizará con el concierto de 'La Esencia del Loco', tributo a El Canto del Loco, seguido de la sesión musical de DJ Paco Ramos.

La alcaldesa de Archena, Patricia Fernández, ha agradecido la colaboración y predisposición del tejido empresarial de la Región de Murcia y ha destacado que "la Media Maratón de Archena es mucho más que una prueba deportiva: es un acontecimiento que proyecta la imagen de nuestro municipio, fomenta hábitos de vida saludable y genera un gran impacto económico y turístico".

"La respuesta de más de 1.000 corredores inscritos y de las miles de personas que se sumarán a las actividades demuestra la fortaleza de Archena como referente en la organización de grandes eventos", ha agregado la regidora.

El Ayuntamiento de Archena subraya que la alta participación alcanzada, con más de 1.000 corredores inscritos, junto con las más de 5.000 personas que se estima acudirán al evento, ponen de manifiesto la creciente relevancia de esta cita.