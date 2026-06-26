'Archena Río', el nuevo espacio natural junto al Segura, abre sus puertas tras una inversión de 1,5 millones

ARCHENA(MURCIA), 26 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Archena ha inaugurado este viernes 'Archena Río', un nuevo espacio natural, deportivo y de convivencia situado junto al río Segura.

Esta actuación ha supuesto una inversión superior a 1,5 millones de euros y forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) 'Archena, Tu Paraíso de Salud y Vida', dotado con más de 3,2 millones de euros financiados íntegramente con fondos públicos, según informa el consistorio.

El acto ha contado con la participación de la alcaldesa de Archena, Patricia Fernández, y de la consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, Carmen María Conesa, así como de representantes institucionales, del tejido social y empresarial y vecinos del municipio.

La actuación eliminar especies invasoras, integrar el paisaje y crear un espacio destinado al paseo, la práctica deportiva y el ocio, además de mejorar la accesibilidad al cauce fluvial.

Durante su intervención, Fernández ha señalado que el proyecto supone "mucho más que una nueva infraestructura", al considerar que representa una forma de gestión basada en la planificación y la captación de financiación externa para "impulsar la transformación del municipio".

La regidora ha destacado que los más de 3,2 millones de euros del Plan de Sostenibilidad Turística han sido obtenidos "sin coste alguno para los ciudadanos" y ha añadido que la candidatura de Archena fue seleccionada entre más de 1.500 proyectos presentados por municipios de toda España.

'Archena Río' se integra en un conjunto de actuaciones incluidas en el PSTD, financiado con fondos europeos Next Generation EU a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Entre ellas, figuran la rehabilitación del Palacete de Villarrías como museo etnográfico, la construcción de una pasarela peatonal entre Archena y La Algaida, la creación de un centro de recepción turística, la implantación de un sistema de bicicletas eléctricas y convencionales, un espacio gastronómico multifuncional y una plataforma digital de promoción turística con herramientas de inteligencia artificial.

El programa también contempla actuaciones en rutas y espacios públicos, así como medidas de apoyo al emprendimiento que, según el Ayuntamiento, han permitido la creación de cinco nuevos proyectos empresariales vinculados al turismo activo.

Antes del inicio del acto institucional se ha guardado un minuto de silencio en memoria de Domingo Cano, fallecido tras ser atropellado por un camión de recogida de residuos.

Asimismo, la alcaldesa ha decretado un día de luto oficial desde las 10.00 horas de este domingo, 28 de junio, hasta las 10.00 horas del lunes 29, periodo durante el cual las banderas ondearán a media asta.