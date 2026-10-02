Arde Bogotá publica su tercer trabajo, 'Manufacturas del Club de la Gente Sola'

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MURCIA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Arde Bogotá ha publicado este viernes su tercer trabajo. Producido por Joe Chiccarelli y grabado en los EastWest Studios de Los Ángeles, 'Manufacturas del Club de la Gente Sola (MCGS)' presenta once temas que conforman un manual de instrucciones para confeccionar un corazón que no sienta. Un conjunto de canciones que son el resultado de una extensa labor de composición, experimentación, ensayo y búsqueda creativa desarrollada por los cartageneros Antonio García, Dani Sánchez, José Ángel Mercader y Pepe Esteban.

"Arde Bogotá invita a sus fans a adentrarse en una historia que va desde entidades de alma industrial hasta sacudidas que sanan, pasando por bailes en cuartos oscuros; fiestas tristes y lágrimas festivas; lugares con olor a sal; montañas que caminan hacia hogares perdidos; o puntos de agarre contra el temporal del presente", han informado desde Raw Music.

Desde la vibrante apertura de 'Instrucciones' hasta el cierre con toque flamenco y espíritu góspel de 'Sacude', Arde Bogotá despliega un mapa estilístico donde encontramos guitarras profundas ('Señor Herrero'), rock stoner aupado sobre los hombros del riff ('Hervidero'), medios tiempos marca de la casa ('Bigger Splash', 'Olivos'), coqueteos de sabor funk ('Club de la gente sola'), pop decorado con vientos de pasodoble ('Judas'), palmas que guían hasta estribillos de pasión desbordada ('El tesoro'), piezas de desnudez acústica ('Asidero'), y composiciones mutantes que nacen de la delicadeza electrónica para desembocar en épica colectiva ('Antifiesta').

El grupo conecta la música que recorre las venas de su tierra natal, estudiando y probando arreglos conectados directamente con el flamenco, las marchas de Semana Santa o los citados pasodobles, con la vertiente experimental potenciada en Los Ángeles junto a Joe Chiccarelli, ilustre productor cuya trayectoria le ubica como uno de los grandes vanguardistas del rock. De esta unión nace 'Manufacturas del Club de la Gente Sola (MCGS)'.

EDICIONES

La joya de la colección es la Edición Deluxe Exclusiva Limitada, una pieza de alto valor para coleccionistas con forma de archivador que incluye un vinilo Marvel premium, flexi disc, acabado UVY en las letras, inserts exclusivos, anotaciones y contenidos especiales, todo ello presentado en una caja diseñada para albergar y preservar el universo completo de Manufacturas del Club de la Gente Sola. Una edición manufacturada y numerada a mano que convierte cada ejemplar en una pieza singular y que está agotada en preventa

También existe una Edición Premium Limitada, troquelada, también manufacturada a mano, compuesta por un vinilo Marvel troquelado, acabado UVI en las letras, funda especial con las letras del álbum y una sobrecubierta en papel vegetal que refuerza el carácter artesanal y exclusivo del proyecto, así como una edición en CD Digipack, diseñada para ofrecer una experiencia física cuidada y fiel a la estética visual del álbum.

Por primera vez en su carrera, Arde Bogotá publicará también uno de sus discos en formato cassette, recuperando un soporte icónico para una nueva generación de oyentes y ofreciendo una pieza especialmente atractiva para coleccionistas y seguidores de la banda.

Y a partir del 2 de octubre, fecha oficial de lanzamiento del álbum, una edición adicional en vinilo gatefold con inner, completando así una de las propuestas físicas más ambiciosas desarrolladas hasta la fecha por el grupo.

HERVIDEROS

El disco se presentará en directo en Hervideros Gira Vibra Mahou, diez conciertos de aforo limitado concebidos para acercar al máximo a Arde Bogotá y su público. La gira pasará por Hall Auditorio Mar de Vigo (29/10), Gijón Arena (30/10), Industrial Copera de Granada (5/11), París 15 de Málaga (6/11), La Riviera de Madrid (26 y 27/11), Palau Alameda de Valencia (3/12), Live Marmarela de Alicante (4/12) y Sala Mamba de Murcia (11 y 12/12). Las entradas salieron a la venta el pasado 23 de septiembre exclusivamente en formato físico en las taquillas de las salas, recuperando una forma de comprar entradas casi desaparecida, y se agotaron en apenas 3 horas.