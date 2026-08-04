Arde un camión cisterna de gasóleo en una gasolinera de Fuente Álamo y el '1-1-2' ordena evacuar la zona - '1-1-2' REGIÓN DE MURCIA

FUENTE ÁLAMO (MURCIA), 4 (EUROPA PRESS)

Bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS) de la Región de Murcia trabajan este martes en la extinción del incendio declarado en un camión cisterna de gasóleo en una estación de servicio situada entre los kilómetros 19 y 20 de la carretera RM-602, junto a la pedanía de Las Cuevas de Reyllo, en el municipio de Fuente Álamo.

El Centro de Coordinación de Emergencias '1-1-2' ha recibido las primeras llamadas alertando del incendio a las 13.11 horas, tras lo que ha movilizado efectivos del CEIS de los parques de Alhama de Murcia, Lorca y Los Alcázares. En el operativo participan 12 bomberos, un sargento, seis vehículos de extinción y una unidad de jefatura.

Ante el riesgo de explosión, el '1-1-2' ha activado el sistema de avisos a teléfonos móviles y ha ordenado la evacuación de la zona, recomendando a la población alejarse del lugar y refugiarse en un espacio cerrado. Por el momento, no se han registrado daños personales.