Arde por completo un autobús que iba vacío en la pedanía murciana de Guadalupe

MURCIA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) del Ayuntamiento de Murcia han sofocado este viernes el incendio generado en un autobús, que en esos momento iba sin pasajeros, en las inmediaciones de la UCAM, en la pedanía murciana de Guadalupe.

Los hechos han ocurrido sobre las 12.28 horas, cuando la sala del '1-1-2' ha recibido más de una treintena de llamadas alertando de un incendio en un autobús, en la rotonda de acceso a la UCAM, junto a la parada del tranvía.

Como consecuencia del fuego, que ha calcinado por completo el autobús, se ha generado una columna de humo denso que ha sido vista desde distintos puntos del término municipal, según han informado a Europa Press fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias y de los bomberos.

En el incendio han intervenido dos vehículos de los parques Infante y Espinardo, un primera salida y un cisterna, con un total de siete efectivos. El incidente se ha saldado sin heridos, según las fuentes consultadas.