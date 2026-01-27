Arde un patinete eléctrico en la zona de las antiguas vías del tren de Santiago el Mayor, en Murcia

MURCIA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un patinete eléctrico ha ardido este martes por la mañana en la confluencia de las calles Orilla de la Vía con Torre de Romo de Murcia, por donde pasaban las vías del tren en el barrio de Santiago el Mayor antes de ser soterradas.

Según informan fuentes del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) del Ayuntamiento de Murcia, los efectivos se han desplazado hasta el lugar tras recibir un aviso de la Policía Local a las 8.16 horas.

En concreto, en las tareas de extinción han participado seis efectivos del SEIS desplazados en una bomba pesada.

A su llegada, ya habían descargado sobre el patinete un extintor, con los que los bomberos solo han procedido a apagar los restos de las llamas, que se han originado en la batería del vehículo, a través de una inmersión en agua.

El patinete pertenecía a un particular, que no ha sufrido heridas.