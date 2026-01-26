El área de salud de La Arrixaca estrena un nuevo modelo de atención para mejorar el tratamiento de la diabetes

El consejero de salud, Juan José Pedreño, visita el nuevo hospital de día de Diabetes - CARM

MURCIA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El área de salud I-Murcia Oeste, cuyo hospital de referencia es el Virgen de la Arrixaca, ha estrenado un nuevo hospital de día de Diabetes que conecta atención hospitalaria y Primaria con el fin de asegurar una adecuada y rápida accesibilidad de los pacientes diabéticos del área1 (tipo I, II y otros) con una atención más intensiva e intermedia.

"La mejora del tratamiento de la diabetes pasa por nuevas modalidades de atención inmediata, por lo que esta propuesta del Servicio de Endocrinología del hospital Virgen de la Arrixaca responde a esta necesidad", ha expuesto el consejero de salud, Juan José Pedreño, en su visita a este espacio, que comenzó a funcionar a finales de 2025.

Pedreño ha explicado que este nuevo recurso "mejora la asistencia a un perfil de pacientes que se derivaba a Urgencias e ingreso en casos como las descompensaciones glucémicas agudas o en los debuts diabéticos, de modo que ahora se reducen complicaciones y hospitalizaciones", según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

De este modo, un equipo multidisciplinar establecerá un plan terapéutico más individualizado que aborde el manejo de la enfermedad por el propio paciente y sus necesidades individuales, además de otros aspectos, como la innovación en salud digital para el autocuidado cotidiano e impulsar una comunicación bidireccional que facilite una atención de máxima calidad.

Según han explicado desde la Comunidad, "todo ello redundará en mejores resultados de salud y mayor calidad de vida de los pacientes diabéticos, además de menores costes personales y sociales y mayor sostenibilidad del sistema sanitario".

NUEVO HOSPITAL DE DÍA

Este es el primer hospital de día de diabetes de la Región de Murcia --y uno de los pocos a nivel nacional-- y se ubica en el centro de especialidades 'Doctor Quesada' de Murcia. Entre su personal cuenta con tres endocrinos, dos educadoras en diabetes (enfermeras) y dos técnicos en cuidados auxiliares de Enfermería, y en ella se emplea tecnología de vanguardia para una óptima atención a los pacientes.

El nuevo hospital de día de diabetes dispone de una extensión cercana a los 100 metros cuadrados, junto con la Unidad de Diabetes actual. Tendrá un espacio amplio con 2-3 sillones de tratamiento y para la educación grupal, dos consultas y una más para obesidad.

En la actualidad, la Unidad de Diabetes del área de salud I-Murcia Oeste, cuyo hospital de referencia es la Arrixaca, atiende a una media de 250 pacientes semanales.

Uno de los primeros objetivos marcados por el Servicio de Servicio de Endocrinología de la Arrixaca es que la Unidad de Diabetes, junto con el hospital de día, sea el eje neurálgico de la atención a pacientes diabéticos de los distintos niveles asistenciales con un programa formativo que incluya rotaciones de los profesionales sanitarios de Urgencias de la Arrixaca y de Atención Primaria.