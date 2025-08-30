Arranca 'Emprende-Joven Murcia 1200', "el trampolín emprendedor" para estudiantes de FP y Bachillerato

El Ayuntamiento de Murcia, a través de la Concejalía de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo que dirige Mercedes Bernabé, impulsa el 'Programa EmprendeJoven. Edición Murcia 1200' - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

El Ayuntamiento de Murcia, a través de la Concejalía de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo que dirige Mercedes Bernabé, impulsa el 'Programa EmprendeJoven. Edición Murcia 1200', una iniciativa de formación en emprendimiento juvenil incluida en el eje 3 del Plan Municipal de Empleo y Promoción Económica 2024/2027. Este programa está dirigido al alumnado de Formación Profesional y Bachillerato del municipio de Murcia, con el objetivo de fomentar la cultura emprendedora desde el entorno educativo.

El programa busca estimular el espíritu emprendedor en los jóvenes, potenciar su creatividad e innovación, y desarrollar su capacidad para poner en marcha ideas de negocio. Además, pretende acercar el ecosistema emprendedor a los centros educativos, fortaleciendo la colaboración entre estudiantes y profesores, y visibilizando los recursos y oportunidades que ofrece el municipio de Murcia para quienes decidan emprender.

Hasta la fecha, seis centros de educación secundaria han solicitado participar en el programa, lo que ha dado lugar a la realización de dieciséis acciones formativas centradas en el emprendimiento. De estas, cinco se han desarrollado en 2º de Bachillerato, y el resto en ciclos de Grado Medio y Superior de Formación Profesional.

"Queremos que nuestros jóvenes comprendan que emprender no es solo crear una empresa, sino también una actitud vital basada en la innovación, la iniciativa y la confianza en sus propias capacidades. Para ello estamos tejiendo una red de colaboración con la universidad, con asociaciones empresariales y con nuestros centros educativos. El talento de los jóvenes de Murcia merece el respaldo de todo el municipio, porque de sus ideas pueden surgir las empresas y empleos del futuro", destaca la edil Mercedes Bernabé.

Como complemento a esta formación, el programa incluye el 'Concurso EmprendeJoven 2025. Edición Murcia 1200', que premiará las mejores ideas y proyectos empresariales desarrollados por estudiantes, con una dotación económica en premios de 15.000 euros.

El concurso está dirigido al alumnado matriculado en los segundos cursos de los ciclos de Grado Medio y Superior de Formación Profesional del curso académico 2025-2026 del municipio. Los proyectos podrán referirse a cualquier tipo de sector o actividad económica, deberán realizarse en grupos de tres a seis estudiantes y cada centro podrá presentar un máximo de tres propuestas.

Además de los proyectos presentados, se valorará la implicación de los centros educativos en la promoción del emprendimiento entre el alumnado. Los premios, con una dotación económica total de 15.000 euros, se distribuirán en tres primeros premios de 2.500 euros, tres segundos premios de 1.500 euros y dos terceros premios de 1.000 euros.

El plazo de presentación de solicitudes estará abierto del 1 de septiembre al 10 de noviembre de 2025, a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Murcia, en la categoría 'Empresas y Autónomos' (https://sede.murcia.es/ficha-categoria/10021).

El desarrollo del programa cuenta con la colaboración de la Dirección General de Formación Profesional, Enseñanzas de Régimen Especial y Educación Permanente, así como con la participación de las organizaciones empresariales UCOMUR, ATA, UPTA y la oficina de emprendimiento de la Universidad de Murcia, UmuEmprende. El Ayuntamiento de Murcia ha formalizado convenios con estas entidades para implementar las acciones de emprendimiento recogidas en el Plan Municipal.

Los técnicos especializados de estas organizaciones, con experiencia en asesoramiento a personas emprendedoras, se encargan de impartir sesiones formativas sobre emprendimiento, elaboración de planes de empresa y orientación sobre recursos locales para emprender. Estos mismos técnicos, junto con representantes de centros educativos que no participen en el concurso, integrarán el jurado encargado de valorar los proyectos presentados.

Para más información, se puede contactar con la Agencia de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Murcia llamando al 968200293 y preguntando por un Agente de Empleo y Desarrollo Local, o enviando un correo electrónico a agentedesarrollo1@ayto-murcia.es con el asunto: CONCURSO EMPRENDE JOVEN. Toda la información sobre el programa y el concurso está disponible en la página web https://emplea.murcia.es/, en el banner principal.