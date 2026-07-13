Arranca 'LIFE BIOWET', un proyecto liderado por la UMU para reutilizar el 90% del agua en invernaderos hidropónicos

Miembros del proyecto europeo 'LIFE BIOWET', coordinado por el grupo de investigación de Ecología e Hidrología de la Universidad de Murcia - UMU

MURCIA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El proyecto europeo 'LIFE BIOWET', coordinado por el grupo de investigación de Ecología e Hidrología de la Universidad de Murcia (UMU), inicia su actividad con el objetivo de tratar y reutilizar de forma segura el 90% del agua de drenaje de los invernaderos hidropónicos para evitar la acumulación de nitratos y fosfatos en las aguas subterráneas y los ecosistemas acuáticos.

La iniciativa aplica un modelo de tratamiento en dos etapas desarrollado tras más de una década de investigación de la UMU y la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) sobre soluciones basadas en la naturaleza en la cuenca del Mar Menor.

El sistema hace pasar el agua por biorreactores de virutas de madera para reducir los nitratos mediante microorganismos desnitrificantes y después la conduce por humedales artificiales de flujo subsuperficial para retener el fósforo, la materia orgánica y los patógenos, sdegún ha informado la UMU.

La coordinadora del proyecto y profesora de Ecología, Rosa Gómez, ha explicado que "el sistema está diseñado para funcionar mediante gravedad y energía solar fotovoltaica, sin necesidad de conexión a la red eléctrica", lo que facilita su aplicación en entornos agrícolas donde la eficiencia hídrica y la sostenibilidad son determinantes.

Durante el desarrollo del programa se construirán y evaluarán dos sistemas piloto en invernaderos de la Región de Murcia, uno de ellos en el Centro de Demostración y Transferencia Agraria (CDTA) El Mirador de San Javier y otro en el Grupo Hortofrutícola Paloma en Mazarrón.

Ambas instalaciones permitirán recircular hasta el 93% del agua de drenaje, lo que reduce un 23% la demanda de agua nueva en las explotaciones y elimina más de 13,5 toneladas de nitratos al año.

El proyecto cuenta con un presupuesto total de 2.317.291 euros cofinanciado por la Comisión Europea a través del programa LIFE y se desarrollará hasta junio de 2030 con la participación de la UPCT Y el CDTA El Mirador, entre otros.