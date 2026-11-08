Arranca este lunes la campaña de tratamiento aéreo contra la procesionaria del pino en 2.400 hectáreas de la Región

Un helicóptero realiza el tratamiento aéreo contra la procesionaria del pino, en una imagen de archivo. - CARM

MURCIA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Ambiente, Industria, Universidades, Investigación y Mar Menor, a través de la Dirección General de Patrimonio Natural y Acción Climática, iniciará este lunes, 9 de noviembre, la campaña de tratamientos aéreos contra la procesionaria del pino, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan.

Los vuelos no pueden realizarse con lluvia o viento, por lo que el calendario de actuación podrá ajustarse en función de la evolución del tiempo. Los trabajos se desarrollarán mediante helicóptero sobre unas 2.400 hectáreas de montes públicos de Murcia, Santomera, Calasparra y Lorca, principalmente en masas de pino carrasco procedentes de repoblación que presentan niveles de infestación que aconsejan este tipo de intervención.

La superficie prevista supone un incremento del 50 por ciento respecto a 2024, cuando se actuó sobre 1.600 hectáreas. La directora general de Patrimonio Natural y Acción Climática, Inmaculada Torres, explicó que "se trata de una actuación preventiva que se programa en el momento en el que las larvas son más vulnerables, lo que permite actuar con mayor eficacia y reducir su presencia antes de que desarrollen los pelos urticantes".

Torres destacó además que "la campaña se concentra exclusivamente en las zonas en las que el seguimiento previo ha determinado la necesidad de intervenir y se realiza con un producto biológico y selectivo, con todas las medidas de seguridad establecidas".

TRATAMIENTO BIOLÓGICO

La procesionaria del pino (Thaumetopoea pityocampa) es una especie propia de los pinares mediterráneos cuya fase de oruga puede provocar defoliaciones importantes cuando sus poblaciones alcanzan niveles elevados. Además, a partir del tercer estadio larvario desarrolla pelos urticantes que pueden causar molestias y reacciones alérgicas en personas y animales.

Por este motivo, los tratamientos se programan durante los primeros estadios de desarrollo de las larvas, cuando la aplicación resulta más eficaz y antes de que aparezcan los pelos urticantes. Se utilizará Bacillus thuringiensis var. kurstaki, un insecticida biológico cuya sustancia activa está admitida en agricultura ecológica y que actúa específicamente sobre las larvas.

El producto se aplicará mediante tecnología de ultra bajo volumen y los helicópteros dispondrán de navegación por satélite Sistema de Posicionamiento Global Diferencial (DGPS), que permite delimitar con precisión las superficies de tratamiento y ajustar la dosis aplicada en cada zona.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Las áreas de actuación se señalizarán con carteles informativos al menos dos días antes de los vuelos y, durante las maniobras, se controlarán los accesos con el apoyo del Cuerpo de Agentes Medioambientales.

También se mantendrá una franja de seguridad de 100 metros sin tratar alrededor de núcleos urbanos, cursos y puntos de agua y colmenas, y se informará previamente a los apicultores de las zonas afectadas.

La campaña aérea forma parte de la estrategia de control y seguimiento que se desarrolla durante todo el año. Incluye también tratamientos terrestres con productos biológicos en zonas recreativas y transitadas, retirada y tratamiento de bolsones, instalación de nidales para aves insectívoras y cajas refugio para murciélagos, así como el seguimiento mediante una red de 70 trampas de feromona revisadas semanalmente por los Agentes Medioambientales.

Durante los meses de invierno se recomienda evitar el contacto con los bolsones y las orugas, extremar la vigilancia de niños y perros en pinares y zonas ajardinadas y no acercarse a las filas de ejemplares que descienden de los árboles. En caso de contacto, se aconseja lavar la zona afectada con abundante agua, sin frotar, y acudir a un médico o veterinario si aparece alguna reacción.