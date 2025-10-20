Arranca en Murcia el XX Congreso Estatal de Salas de Música en Vivo

MURCIA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Murcia acoge el XX Congreso Estatal de Sala de Música en Vivo, que hasta el miércoles reúne en la ciudad a más de medio centenar de salas de conciertos privadas de España y a los representantes de diez asociaciones territoriales de salas de música.

El encuentro ha sido inaugurado hoy por el director general del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes, Manuel Cebrián, inauguró hoy junto al concejal de Cultura e Identidad de Murcia, Diego Avilés, y el presidente de la Asociación Estatal de Salas Privadas de Música en Directo (Acces), Isaac Viveros, según han informado fuentes del Ejecutivo regional en una nota de prensa.

Las salas y las asociaciones, junto a distintos profesionales de la industria musical, analizarán el estado del sector, sus retos y oportunidades, además de abordar asuntos como la aplicación de nuevas tecnologías. Además, Acces también mantendrá una reunión con representantes de las salas italianas, francesas, británicas y portuguesas, así como de Argentina y Paraguay.

El congreso también incluye conciertos en espacios de Murcia como Revolver o REM.

Manuel Cebrián ha indicado que "desde el Gobierno regional siempre hemos tenido claro que gran parte del éxito de nuestra potente escena musical está en las salas, en las que han surgido grupos viendo a otros grupos. Y esas nuevas formaciones han tenido su primera oportunidad en estas salsas y con mucho trabajo han dado el salto a otras de otras provincias hasta triunfar incluso internacionalmente".