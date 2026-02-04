Arranca este sábado el IV Certamen Nacional de Teatro Amateur 'Ciudad de Murcia

Cartel del IV Certamen Nacional de Teatro Amateur 'Ciudad de Murcia - FATEAMUR

MURCIA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Asociaciones de Teatro Amateur de la Región de Murcia (Fateamur), que engloba a más de 30 grupos y compañías de teatro amateur de la Región, ha anunciado el comienzo del IV Certamen Nacional de Teatro Amateur 'Ciudad de Murcia'.

Será este sábado, a las 20.00 horas, en el Teatro Bernal de El Palmar (Murcia). Cinco grupos de teatro de reconocido prestigio a nivel nacional, uno de ellos de la Región, son los elegidos para esta edición.

Este certamen, organizado por Fateamur en colaboración con el Área de Artes Escénicas del Ayuntamiento de Murcia, se desarrollará durante cinco sábados de febrero y marzo, iniciándose este sábado y concluyendo el 21 de marzo, con la última representación, la gala de clausura y entrega de premios. Todas las actuaciones son a las 20.00 horas y el precio de las entradas es sólo 3 euros.

Cuatro compañías de ámbito nacional y reconocido prestigio subirán a las tablas del precioso Teatro Bernal de El Palmar sus últimas obras. Este sábado será el turno, a las 20.00 horas, de 'Odiseo, o lo que sea', de Carabau Teatre (Alaquàs, Valencia); el día 21, a las 20.00 horas, 'La marquesa rosalinda', de Periplo Teatro (Aranjuez, Madrid); y el 7 de marzo, a las 20.00 horas, 'La Celestina 1905', de Menecmos Teatro (Leganés, Madrid).

Así como la obra 'Sapatos coloraos', de Bureo Teatro (Catral, Alicante), el 14 de marzo, a la misma hora; y el día 21, a las 20.00 horas también, será el acto de clausura, entrega de premios y representación de la obra 'Vitalicios', de Teatro del Matadero (Murcia) (fuera de concurso).