La Arrixaca alcanza los 100 trasplantes renales de donante vivo

Operación de trasplante - CARM

MURCIA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia ha alcanzado esta semana los 100 trasplantes de riñón procedentes de donante vivo, tras registrar seis intervenciones de este tipo en lo que va de año, una más que en el mismo periodo de 2025.

Desde la realización del primer trasplante renal en la comunidad autónoma en 1985, el sistema sanitario regional acumula un total de 2.298 intervenciones de este órgano.

La consejera de Salud, Isabel Ayala, ha hecho públicos estos datos en el acto de inauguración del 56º Congreso de la Sociedad Española de Nefrología, un foro que la Región de Murcia acoge por primera vez y que reúne a más de 1.300 especialistas, investigadores y profesionales sanitarios del ámbito de la salud renal.

Durante su intervención, Ayala ha destacado que "la elevada tasa de donación se ha mantenido en la Región de Murcia durante 2026 y ha permitido superar por cuarto año consecutivo los 100 trasplantes renales, en concreto 105 hasta el 4 noviembre de 2026, 13 más que el mismo periodo de 2025".

Entre estas operaciones se incluyen dos trasplantes combinados de páncreas-riñón y un procedimiento doble hepato-renal.

La titular de Salud ha remarcado que "la solidaridad de la sociedad murciana y el trabajo de los equipos de coordinación hospitalaria del sistema sanitario público regional permiten que la Comunidad sea un referente en donación y trasplante de órganos".

Respecto al encuentro científico, ha calificado la cita como "una excelente oportunidad para exponer el compromiso de la Comunidad con la innovación, la investigación biomédica, la formación continuada de los profesionales sanitarios y el impulso de iniciativas que contribuyan al progreso de la ciencia y de la salud".

PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD RENAL EN ATENCIÓN PRIMARIA

En el ámbito asistencial, el Servicio Murciano de Salud (SMS) mantiene en funcionamiento desde hace dos años un protocolo específico sobre la Enfermedad Renal Crónica en Atención Primaria. Esta herramienta facilita la labor de prevención y detección precoz por parte del médico de familia para iniciar el seguimiento del paciente y coordinar su atención con las unidades de nefrología hospitalarias.

Con la implantación de este protocolo, la Región de Murcia se situó como pionera a nivel nacional en el abordaje temprano de esta patología, calificada como 'epidemia silenciosa' por la ausencia de síntomas hasta etapas avanzadas.

En la actualidad, la Comunidad contabiliza alrededor de 30.000 personas diagnosticadas con enfermedad renal crónica. Para su prevención, las autoridades sanitarias recomiendan el control estricto de la tensión arterial y la glucemia, el seguimiento del peso mediante dieta equilibrada y ejercicio físico, la realización de análisis de orina periódicos para evaluar la proteinuria y la evitación de hábitos tóxicos.

Asimismo, el SMS incide en la necesidad de evitar la automedicación con fármacos antiinflamatorios por el riesgo de daño renal irreversible.

PROGRAMA DE TRANSICIÓN PARA ADOLESCENTES

De forma paralela, el hospital Virgen de la Arrixaca desarrolla desde hace 16 años el programa 'Conduce tu salud', diseñado para estructurar el paso de la atención pediátrica a la adulta en jóvenes con enfermedad renal crónica.

Esta iniciativa ha evaluado a cerca de 190 adolescentes desde febrero de 2016 y mantiene actualmente a 55 pacientes en el proceso de seguimiento y transferencia entre los especialistas del hospital de referencia y los centros de destino.