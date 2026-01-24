La Arrixaca alcanza las 1.000 cirugías de cambio de válvula aórtica mediante técnicas mínimamente invasivas

Los cirujanos cardiovasculares de la Arrixaca han extendido esta técnica a otros centros hospitalarios de España y Europa. - CARM

MURCIA 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Cirugía Cardiovascular del hospital Virgen de la Arrixaca ha superado las 1.000 cirugías de recambio valvular aórtico mínimamente invasivas. Esta técnica supone una reducción de la mortalidad y de las complicaciones en comparación con la realizada mediante la apertura del esternón.

De esta manera, el hospital de referencia del Área 1 de Salud se consolida como referente nacional en el uso de esta técnica avanzada que ofrece beneficios significativos tanto en términos de seguridad como de recuperación para los pacientes, lo que mejora su calidad de vida y reduce la estancia hospitalaria.

Gracias a la incorporación de esta cirugía se proporcionan mejores tiempos de recuperación para los pacientes, ya que experimentan tiempos más cortos de ventilación postoperatoria, una menor necesidad de volver a intubar y una reducción notable en las complicaciones respiratorias. En comparación con la cirugía tradicional, esta técnica avanzada está asociada con una estancia en UCI y hospitalaria más corta y por tanto con una recuperación más rápida.

Del mismo modo, gracias a que la herida quirúrgica es mucho más pequeña, la incidencia de complicaciones como infecciones de herida y la necesidad de exploración por sangrados es menor en los pacientes operados por esta vía, al igual que se reduce la necesidad de transfusiones sanguíneas.

La técnica de recambio valvular aórtico mínimamente invasiva está en constante evolución, por lo que el equipo de cirugía cardiovascular del hospital Virgen de la Arrixaca continúa adoptando tecnologías avanzadas, como es el caso de las válvulas de despliegue rápido y sin sutura, que permiten reducir el tiempo de isquemia miocárdica y mejorar el rendimiento valvular.

Estos hitos subrayan el compromiso de la Arrixaca con la innovación y la mejora continua en el tratamiento de enfermedades cardiovasculares al aplicar y perfeccionar técnicas mínimamente invasivas, ampliando su aplicación a una mayor variedad de pacientes, incluidos aquellos con comorbilidades como la obesidad.

Desde 2014 el hospital Virgen de la Arrixaca ha organizado 23 cursos de formación para cirujanos cardiovasculares, gracias a quienes esta técnica mínimamente invasiva se ha extendido a otros centros hospitalarios de España y Europa, así como de Sudamérica, lo que ha contribuido a mejorar los estándares de la cirugía cardiovascular a nivel internacional.