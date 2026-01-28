La Arrixaca amplía la Unidad de Salud Mental infantil para favorecer la estancia de los pacientes

El hospital clínico universitario Virgen de la Arrixaca ha duplicado la capacidad de su Unidad de Salud Mental Infanto-juvenil - CARM

MURCIA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El hospital clínico universitario Virgen de la Arrixaca ha duplicado la capacidad de su Unidad de Salud Mental Infanto-juvenil, que pasa a disponer de 16 camas frente a las 8 con las que contaba hasta el pasado octubre, según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

El consejero de Salud, Juan José Pedreño, ha visitado este miércoles el centro hospitalario, donde, además de la ampliación de la planta se han incorporado nuevos espacios, como salas de terapia para la atención de los pacientes y familias, que se ponen al servicio de jóvenes con problemas de salud mental.

Esta Unidad, de ámbito regional, atiende los ingresos de los menores de 16 años. La plantilla que asiste a estos pacientes se ha reforzado con 17 nuevos profesionales especialistas.

La ampliación de la Unidad de Salud mental Infantil de la Arrixaca suma una inversión de 150.000 euros, con 17 profesionales más y la incorporación reciente de 4 enfermeros especialistas más en este centro.

La ampliación de la planta situada en La Arrixaca se sumó a la puesta en marcha de la nueva planta de agudos de la Unidad de agudos de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital Morales Meseguer. Ambas actuaciones están incluidas en la Estrategia de Mejora de la Salud Mental 2023-2026.

"La salud mental es un pilar esencial de nuestro bienestar, y ese es un eje de nuestro trabajo", ha manifestado el titular de Salud, Juan José Pedreño, quien ha indicado que esta Unidad de hospitalización breve atendió en 2025 a 181 jóvenes con una estancia media de 11 días. Desde octubre de 2025 se ha atendido ya a 70.

Las patologías que presentan los pacientes son importantes dificultades emocionales y conductuales, que por su complejidad requieren observación con un fin diagnóstico, la realización de pruebas específicas y un tratamiento más intensivo.

Con este nuevo recurso, la Red de Salud Mental se amplía con un espacio más moderno, accesible y adaptado a las necesidades actuales, nuevas consultas, más camas, espacios terapéuticos pensados para la atención integral de pacientes y familiares, y un entorno diseñado para favorecer la recuperación.

"Todo ello representa una inversión en salud mental, pero también un compromiso firme con la dignidad y el bienestar emocional de las personas con problemas de salud mental", ha declarado el titular de Salud.

En la actualidad, la Región cuenta con 14 equipos de atención al programa de infancia y adolescencia repartidos en las 9 áreas de Salud, 3 hospitales de día de infancia y adolescencia en Murcia, Lorca y Cartagena y una Unidad de hospitalización regional en el Hospital Virgen de la Arrixaca.