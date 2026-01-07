La Arrixaca aplica la inteligencia artificial para el seguimiento de pacientes con cáncer de próstata

El asistente de IA 'Lola' complementa la labor de los profesionales y ofrece un acompañamiento más frecuente y personalizado - CARM

MURCIA 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un programa de inteligencia artificial (IA) atiende de forma virtual a los pacientes con cáncer de próstata no metastásico y detecta mediante llamadas periódicas posibles complicaciones en los enfermos, en el marco de un proyecto piloto conversacional denominado 'Lola'.

Si el paciente presenta alguna molestia o dolor, la IA solicita que se detallen los síntomas y traslada esta información al urólogo y, en caso de complicación, activa una alerta, según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

Este seguimiento no sustituye a los profesionales sanitarios, de modo que las revisiones se siguen realizando a los pacientes, pero sí resulta de utilidad para reforzar el seguimiento y la monitorización que se lleva a cabo desde el hospital.

El consejero de Salud, Juan José Pedreño, ha visitado este miércoles el servicio de Urología del hospital Virgen de la Arrixaca, donde ha explicado que "la inteligencia artificial va a facilitar mucho la asistencia médica, ya que permite una mayor seguridad y disponer de más tiempo para el paciente".

Esta herramienta "complementa la labor de los profesionales sanitarios, lo que permite ofrecer un acompañamiento más frecuente y personalizado", ha añadido.

En colaboración con las empresas Johnson & Johnson y Tucuvi, el servicio de Urología de la Arrixaca desarrolla desde 2024 este proyecto, que ofrece seguimiento personalizado a cada paciente, mediante llamadas telefónicas que realiza el asistente virtual clínico y genera mayor adherencia al tratamiento, además de una mejora en el autocuidado.

'Lola' es capaz de mantener conversaciones naturales basadas en guías clínicas y se adapta al perfil de cada enfermo, a fin de detectar posibles síntomas o señales de alerta. A través de esta herramienta, el equipo de Urología da prioridad a la atención médica acorde a las necesidades que se detectan.

Las alertas más comunes son el dolor inesperado, la presencia de sangre en orina, o el tiempo excesivo transcurrido desde la última medición de PSA. Gracias a estas llamadas, el equipo clínico puede adelantar algunas visitas y solicitar pruebas anticipadas.

UNOS 150 PACIENTES ATENDIDOS

Desde el inicio del programa se ha atendido a alrededor de 150 pacientes, con una edad media de 67 años. Los buenos índices de respuesta evidencian que esta tecnología es accesible, fácil de usar y no requiere esfuerzo adicional por parte del enfermo.

Con esta iniciativa, el hospital Virgen de la Arrixaca se sitúa como referente en la aplicación de inteligencia artificial para una atención sanitaria más eficiente.

'Lola' es una asistente clínica virtual, una IA por voz autónoma, personalizada, cercana y empática. Trabaja en más de 40 procesos asistenciales, principalmente en patologías crónicas, como EPOC, insuficiencia cardiaca, asma, oncología, y en situaciones de alto volumen como preparación de endoscopias, postquirúrgico, o preanestesia, en las que desarrolla conversaciones clínicas telefónicas de manera autónoma, liberando hasta un 70 por ciento del tiempo de seguimiento de los equipos clínicos.

Tucuvi es una compañía de tecnología médica líder en Inteligencia Artificial conversacional clínicamente regulada. Sistemas sanitarios utilizan su plataforma interoperable de gestión de pacientes, de la que forma parte 'Lola'.