Isabel Ayala inauguró hoy el XXVII Congreso Internacional de Acondroplasia acompañada de la presidenta de la asociación Crecer, Susana Sempere, y los doctores, Encarna Guillén, Cesar Salcedo, Teresa Bas - CARM

MURCIA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sección de Genética Médica del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca realiza el seguimiento actualmente a 35 pacientes con acondroplasia, la displasia ósea más frecuente que ocasiona problemas de crecimiento. Desde 2007, la Región de Murcia cuenta con una consulta de atención integral para pacientes con estas patologías.

La consejera de Salud, Isabel Ayala, participó hoy en la inauguración del XXVII Congreso Nacional de Acondroplasia y otros problemas del crecimiento, organizado por la Asociación Nacional de Problemas de Crecimiento 'Crecer', y explicó que "en esta consulta multidisciplinar los pacientes son atendidos el mismo día y en la misma consulta por especialistas de distintas disciplinas, que valoran y abordan de forma conjunta el mejor tratamiento".

Además, desde este servicio se procura hacer coincidir el día de la cita en el hospital con las exploraciones complementarias que se necesite realizar, así como con la valoración de otros especialistas también implicados de forma puntual, como pueden ser otorrinos o neurocirujanos; "de esta manera se asegura una mejora de la calidad asistencial", resaltó Ayala.

Esta consulta multidisciplinar de displasias óseas fue nombrada Red de Referencia Europea (ERN Bond) hace seis años. Durante el acto, la titular de Salud afirmó que "los avances en el conocimiento genético, en las terapias dirigidas y en la medicina personalizada abren nuevas oportunidades para mejorar los tratamientos".

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO

Hace tres años, la Región de Murcia fue una de las primeras comunidades autónomas en comenzar a tratar a los pacientes con acondroplasia con Vosoritida, un fármaco que favorece el crecimiento óseo. Actualmente, la Sección de Genética Médica de la Arrixaca tiene en tratamiento con este medicamento a 20 niños.

Al respecto, la consejera informó de que "se están obteniendo muy buenos resultados respecto a la seguridad y tolerancia del fármaco, así como del crecimiento de los pacientes".

La Asociación Nacional para Problemas de Crecimiento 'Crecer' nació en la ciudad de Murcia en 1985 para ayudar a las personas con problemas de crecimiento, tanto en el ámbito social como en el sanitario y laboral.