La Arrixaca incorpora una mejora pionera en una compleja técnica realizada por vía orbitaria - CARM

MURCIA 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Sección de Neurorradiología Intervencionista del hospital Virgen de la Arrixaca ha realizado con éxito dos intervenciones para el tratamiento de fístulas durales del seno cavernoso mediante punción directa a través de la órbita del ojo, una técnica poco frecuente, tanto a nivel nacional como internacional, que se reserva para aquellos pacientes en quienes no es posible utilizar las vías de acceso convencionales.

La fístula dural del seno cavernoso es una comunicación anómala entre arterias y venas situadas en la base del cráneo, que puede provocar síntomas como dolor ocular, alteraciones visuales e incluso pérdida de visión.

Se trata de una patología poco frecuente que presenta entre 4 y 8 casos nuevos al año, más habitual en mujeres de mediana edad, cuyo tratamiento habitual consiste en acceder al seno cavernoso a través del sistema venoso mediante cateterismo.

Sin embargo, determinadas circunstancias anatómicas o la presencia de trombosis pueden impedir esta vía, lo que hace necesario recurrir a abordajes alternativos.

Esta sección del Servicio de Radiodiagnóstico de la Arrixaca es de referencia regional para esta patología, y de las pocas nacionales que ofrece para su abordaje las tres vías posibles de acceso: venosa, arterial y transorbitaria (a través de los ojos).

En los dos casos tratados en la Arrixaca, los especialistas accedieron directamente al seno cavernoso a través de la órbita para realizar la embolización de la lesión.

Ambos procedimientos se desarrollaron sin complicaciones y con una evolución clínica favorable desde el primer momento. Además, la segunda intervención ha incorporado una modificación técnica desarrollada por el propio equipo de Neurorradiología Intervencionista de la Arrixaca.

Esta innovación permite mantener un guiado tridimensional continuo durante toda la trayectoria de la punción mediante fusión de imagen en el arco biplano, lo que facilita el seguimiento preciso de la aguja en relación con estructuras anatómicas críticas como el nervio óptico o la arteria carótida interna.

Esta mejora aporta mayor precisión y seguridad al procedimiento, además de contribuir a reducir el tiempo de intervención, la exposición a radiación y la utilización de contraste.

Este abordaje que se ha realizado ya en dos ocasiones en la Región de Murcia ofrece una nueva opción para los casos más complejos de esta anomalía anatómica, sin tener que desplazase a otras comunidades autónomas.