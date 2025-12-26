La Arrixaca permitirá que las mujeres puedan estar acompañadas durante las cesáreas programadas

Cesárea humanizada - CARM

MURCIA 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El maternal del hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia cuenta con el primer paritorio del Servicio Murciano de Salud que permitirá que las mujeres que lo deseen puedan estar acompañadas durante una cesárea programada.

Este centro hospitalario registra anualmente alrededor de 6.000 nacimientos, de los que unos 1.300 tienen lugar mediante esta intervención quirúrgica, según informaron fuentes municipales en una nota de prensa.

A partir de ahora serán candidatas a la cesárea acompañada las gestantes a término a quienes se les vaya a practicar una cesárea programada con anestesia de bajo riesgo y cuyos bebés hayan tenido controles ecográficos dentro de la normalidad. Además de estos criterios generales, el equipo multiprofesional hará una valoración individualizada de cada petición.

Asismismo, la persona que realice el acompañamiento también debe de cumplir unos requisitos. El primero es el consentimiento de la madre.

A ello hay que sumar que la persona acompañante sea capaz de apoyar a la futura madre, mantener la tranquilidad e infundirle calma durante la cirugía, además de seguir las normas indicadas por el equipo sanitario para garantizar la asepsia dentro del área quirúrgica, incluida la salida del quirófano si se produjera algún incidente. Por este motivo, recibirán previamente una serie de instrucciones e información que prevean todas las circunstancias.

El proyecto de cesárea humanizada de la Arrixaca "quiere mejorar la experiencia de las mujeres y sus acompañantes y poner el foco de atención en sus necesidades emocionales", por lo que además se suman otras intervenciones encaminadas al inicio del contacto piel con piel en el propio quirófano, al comienzo precoz de la lactancia materna si la mujer así lo desea, y a la no separación del recién nacido a pesar del acto quirúrgico.

Con este proyecto de atención personalizada se esperan obtener beneficios tanto para la madre como para los bebés. Por un lado, el hecho de que las mujeres estén acompañadas por una persona de su entorno familiar les reporta apoyo psicológico.

Además, el inicio de la lactancia materna de forma inmediata y el desarrollo del vínculo reducen el estrés materno y mejoran la adaptación a la vida extrauterina del recién nacido.