Arroyo asegura que el Campo de Cartagena es la zona más vulnerable al recorte del trasvase Tajo-Segura

Encuentro 'En defensa del Trasvase Tajo-Segura: por el presente y futuro de nuestra tierra', celebrado en Pilar de la Horadada. - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

MURCIA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha defendido durante el encuentro 'En defensa del Trasvase Tajo-Segura: por el presente y futuro de nuestra tierra', celebrado en Pilar de la Horadada, que "el Campo de Cartagena quedaría en una situación de extrema vulnerabilidad ante los recortes previstos en el Trasvase Tajo-Segura, al ser la comarca que presenta una mayor dependencia estructural de este sistema de abastecimiento".

Arroyo se ha unido a un frente común con la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana para denunciar que una reducción de los caudales supondría un "golpe crítico" para el principal motor económico y social del municipio. En este sentido, la regidora ha subrayado que esto "es una amenaza que no podemos permitir cuando se basa en motivos arbitrarios e ideológicos; nos quieren dejar con apenas una cuarta parte del agua en poco tiempo y estamos ya en tiempo de descuento", según han informado desde el consistorio.

La alcaldesa ha destacado que "es una amenaza que no podemos permitir, sobre todo cuando se ha demostrado que los motivos son arbitrarios. En España hay 50 trasvases y no se va a tocar ninguno; solamente está amenazado el Tajo-Segura por motivos puramente políticos", ha denunciado Noelia Arroyo, que ha señalado además el impacto socioeconómico que esta infraestructura tiene para el municipio y su comarca, que "ha creado 45.000 empleos directos solo en el Campo de Cartagena, y es incomprensible que el Gobierno de España atente contra una infraestructura que genera 4.000 millones de euros de PIB; por justicia tenemos que defenderla y pedir que se garantice nuestro futuro y prosperidad".