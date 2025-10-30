Arroyo defiende el decreto de vivienda asequible por ser "vital para Cartagena"

CARTAGENA (MURCIA), 30 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arryo, ha llamado a los Grupos Parlamentarios que este viernes votarán la convalidación del Decreto-Ley de Vivienda Asequible a que decidan "si con su voto condenan a Cartagena a seguir rodeada de solares vacíos o si ayudan a los constructores a crear vivienda, actividad y vida en nuestros barrios".

Para Arroyo este decreto "es bueno para toda la Región, pero es vital para Cartagena para conseguir que nuestro casco antiguo cambie solares por hogares" y ha señalado que el Ayuntamiento lleva años reclamando medidas que incentiven la construcción en zonas con limitaciones arqueológicas.

Al respecto, ha destacado que el decreto incluye "una medida extraordinaria para nuestro casco histórico" si en una parcela hay que proteger restos arqueológicos y se pierde un sótano o un bajo, de modo que "si es imposible compensar con más altura para proteger el pasaje urbano, esa diferencia de edificabilidad podrá trasladarse a otro solar".

La alcaldesa considera que "esta es la medida más imaginativa y eficaz que nadie ha propuesto para desbloquear solares que no se construyen porque las compensaciones nunca satisfacían. No podemos dejar pasar esa oportunidad".

Al respecto, ha explicado que "desde el Ayuntamiento hemos impulsado cambios para que los constructores puedan crear vivienda sin los perjuicios que hoy supone estar limitados por la arqueología en el subsuelo sin posibilidad de ser compensados en altura para respetar el paisaje urbano".

Así, Arroyo ha afirmado que este decreto es "una garantía para hacer viable la construcción" que "incentiva la inversión privada y facilita la rehabilitación de edificios y solares que hoy permanecen sin uso, sin renunciar a la protección del patrimonio".

Por otra parte, ha destacado que el decreto incluye "una medida muy importante para Cartagena: se permitirá hacer reformas en edificios fuera de ordenación. Gracias a ello se podrán conservar como viviendas muchos inmuebles antiguos de la ciudad y se dará seguridad jurídica a sus propietarios, sin generar costes para la administración".

La alcaldesa ha insistido en que "estas medidas son vitales para Cartagena y para todas las ciudades con cascos históricos".

Además, ha señalado que "hay otras reformas que pueden multiplicar el suelo disponible para vivienda, como permitir que suelos de equipamiento que no se usen puedan transformarse en suelos residenciales".

Para Arroyo, "no solo estamos ante una oportunidad histórica para acelerar las soluciones ante la falta de vivienda, sino ante medidas históricas que suponen un cambio radical para el futuro de los cascos antiguos".