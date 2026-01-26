Arroyo insta a Puente a que ponga "fecha" para la línea de tren con Madrid y rechaza que dependa de las operadoras

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, reunida con el consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, y el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 26 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha remitido una carta al ministro de Transportes y Movilidad, Óscar Puente, para demandar "una fecha" de reapertura de la conexión ferroviaria con Madrid por Chinchilla y para que aclare si deja esa decisión "en manos de las operadoras", según informaron fuentes municipales en un comunicado.

Esta petición tiene lugar tras conocer el contenido del escrito remitido por Adif a la Asociación de Consumidores y Usuarios en Red (Consumur), que condiciona la recuperación del servicio por Chinchilla a la elección de las operadoras y sitúa la electrificación en el horizonte de 2040.

Para la regidora, dejar la apertura de la línea en manos de terceros "acaba con las promesas de recuperar de forma inmediata la línea ferroviaria histórica entre Cartagena y Madrid". Por ello, ha expresado su rechazo a esa posibilidad y ha solicitado una reunión "urgente" con el ministro.

Arroyo ha señalado que el tráfico ferroviario de viajeros se interrumpió el 28 de febrero de 2022 "como una medida temporal" y que, desde entonces, los plazos anunciados han cambiado "sin una fecha verificable" de restitución del servicio.

"Esa conexión ferroviaria es un derecho que nos fue interrumpido con la promesa de que se trataba de una circunstancia temporal. Esa temporalidad se ha ido extendiendo año a año sin que por el ministerio se hayan dado las explicaciones que merecen los ciudadanos y ahora nos encontramos con esta respuesta", ha dicho.

En este sentido, ha anunciado que buscará el pronunciamiento de Pleno del Ayuntamiento y, con ese objetivo, su grupo municipal --el PP-- ha registrado una moción que exige la reapertura inmediata del servicio ferroviario y reclama un calendario oficial con fechas y compromisos por escrito, además de una reunión con el Ministerio y la Presidencia de Adif.

Arroyo ha dicho que le gustaría transformar ese texto en una declaración institucional "dada la gravedad de los hechos", para trasladar al Gobierno central una posición común del Ayuntamiento de Cartagena ante un servicio que "se interrumpió de manera temporal".

La alcaldesa ha recordado las "múltiples ocasiones" en las que responsables del Ministerio o de Adif "se comprometieron a recuperar la línea".

En este sentido, ha recordado que la anterior presidenta de Adif, María Luisa Domínguez, situó la vuelta del servicio en febrero de 2024; el anuncio de la entonces ministra Raquel Sánchez, en mayo de 2023, sobre la electrificación de la línea y la afirmación del secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, en octubre de 2024, cuando trasladó que el Ministerio tenía en cartera el plan para reabrir y electrificar la conexión por Chinchilla.

Arroyo ha añadido que en 2025 el mismo secretario de Estado le comunicó la intención de recuperar el servicio antes de terminar ese año.