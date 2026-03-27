Arroyo pide protección para los más vulnerables durante la ofrenda de la Onza de Oro

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, en la tradicional ofrenda de la Onza de Oro al Santo y Real Hospital de Caridad - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 27 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha solicitado este Viernes de Dolores ante la Virgen de la Caridad protección para los vecinos más necesitados frente a las consecuencias económicas de la guerra y la incertidumbre que rodea el futuro laboral en la planta de Sabic, según ha informado el Ayuntamiento.

Durante la tradicional ofrenda de la Onza de Oro al Santo y Real Hospital de Caridad, una costumbre con raíces en el año 1762, la regidora ha centrado su discurso en el sentido solidario de esta efeméride y en la obligación de apoyar a quienes más lo necesitan.

La ceremonia ha contado con la presencia del presidente de la Comunidad, Fernando López Miras; la presidenta de la Asamblea Regional, Visitación Martínez, y el delegado del Gobierno, Francisco Lucas, en un acto en el que la primera edil ha renovado la antigua promesa de cercanía con los ciudadanos más desfavorecidos mediante una aportación municipal de 50.000 euros.

Arroyo ha destacado que el Hospital de la Caridad representa la enseñanza más longeva de la solidaridad cartagenera y ha hecho extensivo este reconocimiento al conjunto de entidades sociales y asociaciones que integran la red de atención a personas con necesidades especiales en todo el municipio.

El mensaje institucional ha incluido un recuerdo emocionado para los cartageneros que viven estas fechas de reencuentro y familia lejos de su tierra, con una mención expresa para los militares del Ejército y de la Armada destinados en unidades próximas a zonas de conflicto en el este de Europa y en Oriente Medio.

La alcaldesa ha pedido amparo para estos efectivos y ha manifestado su deseo por "el fin de esas guerras que causan dolor donde se producen y que llegan hasta nosotros agravando los problemas de nuestros vecinos más vulnerables".

En el ámbito sociolaboral, la intervención ha recogido la preocupación de las familias por el acceso a la vivienda de los jóvenes y la situación de los trabajadores que temen la pérdida de sus empleos tras el cierre de una de las plantas de la factoría de Sabic en La Aljorra.

Arroyo ha apelado a la unidad de acción y ha reclamado que todas las administraciones trabajen con una sintonía que se sitúe al margen de cualquier interés partidista, bajo una colaboración que permita alcanzar los objetivos estratégicos de Cartagena en un escenario de especial complejidad económica.

La jornada, que marca el inicio de la Semana Santa en España con la salida de la procesión del Cristo del Socorro, ha concluido con la liturgia oficiada por el obispo de la Diócesis de Cartagena, José Manuel Lorca Planes, ante una nutrida representación de autoridades civiles y militares.