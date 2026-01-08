Arroyo, "preocupada" por la venta de la planta de Sabic en Cartagena a un fondo de inversión

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, con la dirección de SABIC, en una imagen de archivo - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 8 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha mantenido los primeros contactos con la dirección de SABIC y el comité de empresa tras conocerse la noticia de la venta de la división de Termoplásticos de Ingeniería (ETP) a un fondo de inversión. Arroyo ha mostrado su "preocupación" ante esta operación y ha anunciado que el Gobierno municipal trabajará de forma conjunta con la Comunidad Autónoma para respaldar el empleo en la planta de La Aljorra.

La regidora ha confirmado que este jueves se ha puesto en contacto con la directora de la planta en Cartagena, Mahue Sánchez, y con el presidente del comité de empresa, Pascual Sánchez, para conocer de primera mano el alcance de una noticia que afecta a activos del negocio de la compañía tanto en España como en otros puntos de Europa y Estados Unidos.

La alcaldesa ha explicado que está previsto que este viernes se desplacen hasta Cartagena altos directivos internacionales de Sabic, incluido el vicepresidente, para aportar información detallada y aclarar las dudas de la plantilla sobre el traspaso a este fondo de inversión. Al respecto, Arroyo ha señalado que espera que entonces "se aporte la información necesaria para aclarar la situación de los trabajadores que se van a ver afectados".

Asimismo, Arroyo ha concertado una reunión con los representantes de los empleados para la próxima semana, para analizar de manera conjunta los datos que se desprendan del encuentro de mañana.

Arroyo ha señalado el apoyo "unánime y sin fisuras" del Ayuntamiento a los trabajadores, incidiendo en la necesidad de que la empresa active planes sociales que protejan a una plantilla con gran experiencia. En este sentido, ha señalado que, en caso de ser necesario, el Ayuntamiento pondrá en marcha sus herramientas de recolocación y formación.

La alcaldesa ha concluido que, aunque es prematuro conocer el número exacto de afectados y los plazos, que podrían extenderse a lo largo de 2026, el Gobierno local estará "centrado y vigilante" desde el primer momento para buscar soluciones a cualquier escenario que se plantee.